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ЕАБР поможет с питьевой водой в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Реализации Стратегии развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населённых пунктов Кыргызской Республики до 2026 года поможет Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом было заявлено по результатам визита в КР миссии Проектного блока ЕФСР.

Эта миссия, как сообщили в Евразийском банке развития, который управляет средствами ЕФСР, работала в республике в период с 22 по 24 октября. Она провела здесь мониторинг реализуемых с участием ЕАБР проектов в энергетической сфере – "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2", "Реабилитация Уч-Курганской ГЭС" и "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2". Текущие проблемные вопросы по проектам были обсуждены с руководством Национальной энергетической холдинговой компании и ОАО "Электрические станции".

В связи с намерением ЕФСР поддержать госпрограммы развития ипотечного кредитования в КР также состоялась встреча с руководством Государственной Ипотечной Компании. Обсуждены совместные действия по дальнейшему структурированию данного проекта.

А в ходе встреч с руководством Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве водных ресурсов КР подтверждено намерение ЕФСР проработать вопрос комплексного участия в реализации Стратегии развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населённых пунктов КР до 2026 года.

"На итоговом заседании миссии с участием руководства Министерства финансов Кыргызской Республики стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества и наметили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия", - отметили в пресс-службе ЕФСР.

Стоит отметить, что за нынешнюю осень это уже второй визит в Кыргызстан делегации Проектного блока ЕФСР. В ходе предыдущего, состоявшегося в сентябре, представители миссии во главе с исполнительным директором Проектного блока ЕФСР Андреем Широковым встретились с руководством министерств финансов и транспорта и дорог КР. Были определены приоритеты в сфере развития и продвижения проектов ЕФСР, как инвестиционных, так и грантовых, на территории республики. В том числе, в транспортной сфере, включая инвестпроект "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза IV", другие совместные инициативы на среднесрочную перспективу.

Кроме того, Андрей Широкова и председатель правления ОАО "Айыл Банк" Бактыбек Шамкеев обсудили исполнение текущего инвестиционного проекта "Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику", который нацелен на частичное обновление парка такой техники в КР.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 8,513 млрд долларов учрежден 9 июня 2009 года правительствами тех же 6 стран. Его цели - содействие этим странам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства - участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда.


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URL: https://www.vb.kg/382934
Теги:
водоснабжение, Кыргызстан, ЕАБР
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