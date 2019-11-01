Руководство ГСИН несет ответственность за убийства таксиста?

Сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в совершении убийства таксиста, которого нашли в багажнике автомобиля возле аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 23 октября 2019 года в багажнике автомашины марки "Хонда-Торнео" находящейся на бесплатной автостоянке аэропорта "Манас", был обнаружен труп таксиста К.Х.А. с признаками насильственной смерти, который кроме частного извоза, занимался пересылкой бандеролей.

"Для раскрытия данного преступления из числа наиболее опытных сотрудников МВД КР, ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района была создана следственно-оперативная группа, которая незамедлительно начала комплекс мероприятий, направленных на установление преступников.

В итоге сотрудниками милиции были задержаны в качестве подозреваемых в совершении убийства Б.Ч. 1992 г.р. уроженец Чуйской области, раннее неоднократно судимый за кражу, изнасилование и разбой и И.А. 1987 г.р. уроженец Ошской области, ранее неоднократно судимый за контрабанду и хранение наркотиков.

Следствием было установлено, что Б.Ч. отбывает наказание в колонии поселения №38 ГСИН при ПКР расположенного в г. Кемин, а И.А. отбывает наказание в колонии поселения №26 ГСИН при ПКР расположенного в с. Молдовановка, Аламудунского района. Оба были переведены в колонии поселения в октябре 2018 года.

Кроме этого установлен сообщник преступления М.А. 1991 г.р. уроженец Ошской области, ранее судимый за разбой и хулиганство, по которому проводятся все необходимы следственные мероприятия по его задержанию.

Из-за бесконтрольности руководства вышеуказанных учреждений ГСИН при ПКР над лицами, отбывающими наказание, допущено совершение вышеуказанными лицами особо тяжкого преступления против личности.

Также, подозреваемые проверяются на причастность к другим совершенным особо тяжким преступлениям на территории Кыргызской Республики. В настоящее время досудебное производство продолжается.

Данный факт Следственной службой МВД КР было зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.130 ч.2 (Убийство, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем) УК Кыргызской

Республики".