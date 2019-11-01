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Россия укрепит связи с зарубежными соотечественниками

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- Евгений Денисенко
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Очередная, седьмая Всемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом, состоялась в Москве. Она работала 30-31 октября и прошла под лозунгом "Соотечественницы и преемственность поколений".

Участие в конференции приняли свыше полутора сотен представителей более 90 стран, включая Кыргызстан. Такие форумы организуются в соответствии с Федеральным законом "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". И с 2010 года проводятся в Москве под эгидой правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и Всемирного координационного совета российских соотечественников, сообщили в руководстве этого совета.

На нынешней конференции обсуждался широкий круг вопросов. Это происходило как на панельных дискуссиях "Соотечественницы и сохранение идентичности" и "Женщины в XXI веке", так и в ходе секций "Защита законных прав и интересов соотечественниц за рубежом и консолидация общины", "Воспитание молодого поколения соотечественников", "Современные коммуникационные средства и женские сообщества", "Борьба за историческую правду", "Русский язык как фактор самоидентификации российского соотечественника", "Женщины делового мира". В рамках форума также проходили обучающие семинары, мастер-классы, квесты.

Открывая конференцию, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что женщины возглавляют порядка 70 процентов координационных советов соотечественников за рубежом, являются "объединяющей силой русскоязычных общин", а также "проводниками российских духовных и культурных ценностей". В своём выступлении она также подчеркнула, что российские законодатели намерены продолжать работу по поддержке русского языка.

К числу уже предпринятых на этом направлении шагов Валентина Матвиенко отнесла, в частности, работающую несколько лет государственную образовательную платформу "Российская электронная школа", сформированную на основе передового опыта лучших учителей России.

С 2017 года реализуется другой инициированный Советом Федерации гуманитарный проект, в рамках которого российские учителя преподают различные предметы на русском языке в зарубежных школах.

По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, этот проект "набирает обороты, в том числе благодаря душевной теплоте, с которой российские учителя относятся к своей работе и миссии". "Сегодня более 60 педагогов из России, большинство из которых женщины, работают в Таджикистане и Кыргызстане. В следующем году мы расширяем проект, и наши учителя поедут во Вьетнам, Сербию, Монголию и Бельгию", – сообщила министр.

В ходе форума шла речь о роле женщин в сохранении традиций и исторической памяти, их передаче новым поколениям соотечественников, о возможностях раскрытия потенциала соотечественниц, их успешной самореализации, о деятельности зарубежных российских общин, их участии в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, о многих других актуальных проблемах. Высказанные на конференции предложения нашли отражение в ее итоговых документах.


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URL: https://www.vb.kg/382938
Теги:
Россия, русский язык, сотрудничество, Кыргызстан
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