Бизнесмены КР помогут доработать Таможенный кодекс ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия намерена дорабатывать Таможенный кодекс ЕАЭС, с учетом предложений госорганов и бизнес-сообществ стран-участниц. Об этом заявил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Нурлан Акматов (Кыргызстан).

"Для донастройки кодекса уже готовится пакет поправок. Он сформирован на основе решений Консультативного комитета по таможенному регулированию, запросов от госорганов Союза, а также анализа положений кодекса. Соответственно, решается вопрос о создании необходимого правового формата для такой работы. Полагаю, что в ближайшем будущем мы согласуем его со сторонами", – заявил министр ЕЭК.

Как отметил он, ТК Союза включил в себя новые тенденции таможенного администрирования, ориентированные на электронный документооборот и таможенный контроль после выпуска товаров. Тем самым были изменены ключевые подходы в регулировании таможенных правоотношений, актуализированы акты, определяющие порядок заполнения применяемых в ЕАЭС таможенных документов, разработаны формы и порядок их заполнения. В целом принято уже 13 новых структур электронных таможенных документов. Однако для улучшения взаимодействия ЕЭК с таможенными органами и предпринимательскими кругами государств Союза по вопросам применения норм ТК требуется внести изменения в отдельные его положения.

Эксперты называют этот кодекс, вступивший в силу с прошлого года, вторым по значимости документом после Договора об ЕАЭС, он, как заявлено, открывает новую эру в торгово–экономической сфере. "Мы создали документ, который будет представлять ЕАЭС на мировой арене в качестве единого субъекта, гарантирующего четкий и прозрачный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности. Предприниматели получат доступ на общий 182–миллионный рынок по единым правилам из любой страны союза. Требования, предъявляемые к субъектам хозяйствования таможенными органами, например Кыргызстана, полностью совпадают с требованиями таможенных органов Беларуси или России", - подчеркивает председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Разработка ТК велась в течение трех лет с учетом пожеланий и предложений именно самих предпринимателей, их объединений. В этом процессе было задействовано в общей сложности более 300 представителей госорганов, бизнес–ассоциаций стран ЕАЭС и специалистов ЕЭК. Для совершенствования этого кодекса вновь приглашены все заинтересованные стороны.