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В ГУВД столицы проверяют жалобу на охранников "Империи пиццы" (видео)

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- Бакыт Стамов
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В ГУВД Бишкека проверяют ранее опубликованную в соцсетях информацию по поводу избиения сотрудниками СБ кафе "Империя пиццы" одного из своих клиентов. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Отметим, 28 октября этого года пользовательница интернета опубликовала в группе @Black_list.kg в Инстаграм пост с соответствующим видеороликом, в котором обвинила сотрудников службы безопасности одного из заведений сети "Империи пиццы" по улице Ахунбаева в избиении их друга в день его свадьбы. (Орфография и пунктуация автора сохранена).

"У нас просто крик души. Это Империя Пиццы на Ахунбаева. Вчера наш друг женился. И после свадьбы мы решили зайти в ближайший клуб потанцевать. Конечно нас предупреждали что контингент, как нам сказали "мырчатник", и всё-таки мы пошли, надеясь, что люди говорят не правду. Заказали, танцевали, всё было замечательно, и гости этого заведения на этот день оказались очень воспитанными и толерантными. Все гости любовались нашим женихом и невестой, начали к нам присоединиться на танцполе и уступать место. На тот момент мы и подумали, что Империя не так уж плоха, как отзываются о нём все вокруг. К нам на танцпол подошли ребята с соседнего столика. Мы поддерживали молодожён и тут подошёл СБшник и грубо сказал, что кричать нельзя. Мы послушались, молча танцевали, просто хлопали, по середине танцевали жених и невеста. И он тихонечко приподнял свою невесту. И вот здесь подходит другой СБшник, у него было такое лицо, что будто он идёт нас убивать. Первое его слово сразу началось с нецензурной лексики. Друг жениха решил успокоить СБ, не смотря на его непрофессиональное отношения к посетителям. Ребят, ну как будет жених молчать на такой резкий наезд при гостях и при его невесте. Жених сказал "вот я подошёл, что ты клиенту сделаешь?" Друг жениха не смог удержать СБ, он снял свою форму и вызвал его на улицу. Ребята с танцпола вышли с нами, поддерживая нас, выражая недовольство к персоналу заведения. Жениха и его друга избили и выкинули с лестницы. Жених сразу потерял сознание и перестал дышать, невеста плакала возле него, никто не мог его откачать. Все вокруг уже подумали, что жених умер. Именно в этот момент, именно тот СБшник, который ударил жениха сбежал на какой-то машине. Мы успели снять машину. Приехала милиция, скорая. Внешний вид и состояние жениха и его друга было ужасным. Где человечность, друзья? Я уже не говорю о профессионализме этого заведения. Оказалось не контингент и не гости "мырчатник", а персонал, который там работает", - написала жительница Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/382945
Теги:
кафе, избиение, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД
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