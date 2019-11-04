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В России упростились правила получения гражданства

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- Евгений Денисенко
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С наступлением ноября в России частично изменятся правила получения российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Нововведения, как отметили в Госдуме РФ, вводились в три этапа, предыдущие завершились в сентябре и в октябре.

Сейчас отменяются квоты на получение разрешения на временное проживание для граждан бывшего СССР и тех, кто получил высшее образование в России.

Также расширен список тех, кто может претендовать на получение вида на жительство сразу, минуя разрешение на временное проживание. Это в том числе те, кто был рожден на территории РСФСР и ранее имел гражданство СССР, и квалифицированные специалисты, проработавшие в стране не менее полугода.

По данным Министерства иностранных дел России, в число тех, кто сможет воспользоваться упрощенной схемой получения гражданства, войдут жители Украины, участники Госпрограммы по содействию переселению соотечественников, проживающих за рубежом, молодые специалисты, получившие российское образование, и носители русского языка. Всего в дипломатическом ведомстве посчитали, что к 2025 году гражданами России благодаря этим новшествам станут до 3 миллионов человек.

Как прокомментировали в центре помощи мигрантам "Мир", вид на жительство (ВНЖ), который с 1 ноября 2019 стал бессрочным для ряда категорий лиц, подтверждает право иностранного гражданина находиться на территории РФ длительный период времени. Он заменит удостоверение личности (как паспорт), с ним можно будет покидать и вновь пересекать границы страны. Медицинскую помощь и социальные льготы по ВНЖ тоже окажут, без проблем можно будет изменить место регистрации, работы и проживания. ВНЖ позволит иностранцу

запустить и развивать свой бизнес на территории РФ, сделать приглашение для своих родственников и легально их расположить у себя и так далее.

"Однако здесь есть как привилегии, так и высокая ответственность. У иностранного гражданина будет всего семь дней, чтобы уведомить официальные органы о перемене места жительства. Если он забудет или не успеет это сделать, ему грозит штраф. Также в любой момент ВНЖ может быть аннулирован", - отметили в ЦПМ "Мир". Отказать в ВНЖ могут по многим причинам. Основная и самая распространенная – наличие у иностранца административных нарушений законодательства РФ

Для получения вида на жительство требуется собрать почти такое же количество документов, как для разрешение о временном пребывании (РВП). Ощутимая разница - в наличии идентификационного (индивидуального) номера налогоплательщика (ИНН), его надо будет получить в обязательном порядке. Также к пакету документов потребуется приложить справку о доходах. Минимальный уровень дохода в каждом регионе свой, и тут надо будет обращаться к официальным данным. Справку может заменить и официальная информация о вкладе в банке, она должна быть с печатью банка и на его официальном бланке.

"Несмотря на то, что процедура продления вида на жительство заметно упростилась, его получение все так же таит в себе много подводных камней", - предупредили в ЦПМ "Мир".


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URL: https://www.vb.kg/382957
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