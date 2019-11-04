В ЕАЭС оценили преимущества от единого рынка лекарств

В ЕАЭС создан единый рынок лекарств, однако для надлежащей его работы надо еще решить ряд важных проблем. Это подчеркнула заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии ЕЭК Джаныл Джусупова (Кыргызстан), выступая на состоявшейся в Москве международной научно-практической конференции "Гармонизация регуляторных требований при создании единого рынка лекарственных средств – опыт ЕАЭС и ЕС. Возможности и вызовы, основные вопросы правоприменения".

Участвовавшие в конференции представители ЕЭК и уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза обсудили с участниками фармацевтического рынка достигнутые результаты и дальнейшие задачи, требующие первоочередного внимания.

"Евразийская экономическая комиссия совместно со всеми сторонами проделана колоссальную работу, - отметила Джаныл Джусупова. - Ее основу составляют три системы, обеспечивающие бесперебойное функционирование единого рынка и доступ лекарств на него. Это, во-первых, система нормативной документации, которая включает 47 нормативных актов. Во-вторых, впервые на уровне регионального образования созданная единая система кодификации, состоящая из 34 справочников и классификаторов по лекарственным средствам и медицинским изделиям, полностью интегрированная в международную систему надзора за безопасностью лекарственных средств. И, в-третьих,– единая информационная система из реестра лекарственных средств и связанных с ним информационных баз. Она позволяет осуществлять прозрачное трансграничное рассмотрение регистрационных досье на лекарственные средства и является основой взаимного признания результатов исследований качества, безопасности и эффективности лекарственных средств".

На конференции намечен ряд мер по развитию единого рынка лекарств. В их числе - упрощение процедур регистрации лекарственных препаратов, уже прошедших процедуру преквалификации (оценка их качества, безопасности и эффективности) Всемирной организации здравоохранения или Международного совета по гармонизации, отработка процедур инспектирования и другие.

Оценивая преимущества единого рынка лекарственных средств, Джаныл Джусупова подчеркнула: "В первую очередь, в Союзе выигрывают малые рынки, на которые лекарственные препараты входили с трудом и зачастую не были заинтересованы в освоении таких рынков. Глобализация рынка открывает доступ к лекарствам не только странам с крупными, но и с малыми рынками. Однако рассматривать единый рынок только с этой точки зрения – неправильно: единое пространство для стран с крупными фармацевтическими рынками способствует развитию межгосударственной кооперации рынков, а также стимулирует развитие смежных областей – логистических систем, систем искусственного интеллекта и интернет-технологий. В итоге все эти процессы приведут к повышению качества жизни пациентов, реновации систем диагностики и помогут людям в лечении различных заболеваний".