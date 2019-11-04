Так где быть заправкам в Бишкеке?

Депутаты Бишкекского городского кенеша на прошлых сессиях так и не рассмотрели вопрос переноса из центра города автозаправочных станций. Хотя планировали сделать это.

Мало того, именно с подачи депутатов БГК, эта тема в последнее время стала популярной, приковала к себе внимание и общественности, и правительства. Правда, столь неожиданная забота о безопасности бишкекчан выглядит, мягко говоря, запоздалой. Да и насколько эта идея выполнима, учитывая интересы крупного бизнеса, - большой вопрос.

Поздняя забота

Горожане прекрасно помнят скандалы, которые возникали в Бишкеке почти при каждом новом строительстве автозаправочных станций. Наиболее яркими примерами можно назвать огнеопасные объекты, расположенные в 3–м микрорайоне (на Жукеева–Пудовкина) и на пересечении Байтик Баатыра - Суеркулова (напротив микрорайона № 9) в непосредственной близости от жилых домов. Против строительства заправок выступали все местные жители, возмущение которых чиновников нисколько не смущало.

С тех пор прошло много лет, скандалы затихли. Бишкекчане привыкли к соседству с заправками, на что, собственно, и был сделан расчет тех, кто проталкивал их строительство. А потому несколько удивляет, что в текущем году о них неожиданно вспомнили и даже стали обсуждать возможность переноса.

Началось все с того, что в январе комиссия Бишкекского городского кенеша по муниципальному имуществу, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре единогласно решила продлить мораторий на строительство новых АЗС в столице.

Но само по себе это новостью не стало, так как запрет действует с 2013 года, когда было принято соответствующее постановление. Согласно ему, воспрещается возведение новых огнеопасных объектов в прямоугольнике, ограниченном проспектом Токомбаева, улицами Садырбаева/Фучика, Курманжан Датки/7 Апреля и проспектом Жибек Жолу.

К слову, и этот документ был несколько запоздалым, так как к тому моменту все, кто хотели построить заправочные станции, уже сделали это. Еще больше увеличивать их число было нецелесообразно.

Однако решение комиссии не являлось окончательным, а потому вопрос о продлении моратория вынесли на апрельскую сессию городского кенеша. Именно там как гром среди ясного неба прогремело предложение о том, чтобы убрать функционирующие автозаправочные станции из центра города. Поводом послужило то, что, несмотря на действие запрета на строительство, многие АЗС провели реконструкцию и в некоторых случаях расширили свои территории. К тому же городские парламентарии неожиданно озаботились вопросом близкого расположения этих объектов к многоэтажным домам и задались вопросом, на основании чего владельцам заправок продлили аренду.

Представители мэрии тогда объяснили, что у отдельных заправок есть государственные акты на землю. А вот те, что занимают муниципальные территории, гипотетически можно бы вынести за указанный прямоугольник, внутри которого действует запрет. Но необходимо предоставить взамен другие участки. Законодательство этого не запрещает, да вот определенных норм нет. И на тот момент городская администрация вроде как разрабатывала нормативно–правовые акты, в которых прописывался бы механизм подобных операций.

Причем некоторые депутаты подчеркнули, что до разработки и принятия этого документа нельзя отказывать в пролонгации аренды действующим станциям. Ведь сначала нужно определить места, куда их будут переносить. А в городе, как напомнили народные избранники, около сотни АЗС. Мораторий, к слову, все же продлили.

Все проверки без толку

Вероятнее всего, вопрос переноса так и остался бы на уровне популизма либо затянулся бы на очень длительное время. Ведь нынешний созыв горкенеша работает, мягко говоря, гораздо хуже предыдущих. Даже на сессию без опозданий собраться не может, не говоря уже о том, что заседания порой растягиваются на несколько дней. Все перечисленное, кстати, было и в этот раз. В общем, коэффициент полезного действия невысокий.

Однако случилось непредвиденное - в мае на нефтебазе в Джалал–Абаде произошел пожар. Тушили его сутки, что немудрено. Ведь полыхали горюче– смазочные материалы. Причем годом ранее Госэкотехинспекция проводила проверку злополучной базы. Был составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Но во время контрольного визита специалисты выяснили, что огрехи исправили лишь частично. Например, не провели обучение ответственных лиц и персонала правилам организации труда и техники безопасности. Кроме того, не разработали план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

За все перечисленное представителей ОсОО оштрафовали на 75 расчетных показателей (7,5 тысячи сомов), что просто мизерная сумма для компании, занимающейся нефтепродуктами. Быть может, поэтому уроков никто не извлек, о чем и свидетельствует произошедший пожар.

Но все же после ЧП Госэкотехинспекция заговорила о внеплановой проверке всех объектов, где хранятся нефтепродукты. В их числе обычные и газовые заправки, нефтебазы и перерабатывающие заводы. Уже через месяц ведомство сообщило о массовых нарушениях.

Так, в южной столице проверили все 44 заправки, после чего в прокуратуру передали 22 разоблачительных материала. А в Бишкеке не соответствовали требованиям пожарной безопасности 32 АЗС.

Важно подчеркнуть, что в 2018 году Госэкотехинспекция проверила не только ту базу в Джалал–Абаде, на которой позже произошел пожар. Прошерстили более 600 заправочных станций по всей стране и выписали предписания по 3 тысячам пунктов. По итогам контрольных проверок набралось штрафов на 1,3 миллиона сомов.

Все это говорит о том, что бизнесмены не желают устранять недостатки. При этом объекты продолжают функционировать, и принять к ним меры чиновники то ли не могут, то ли не хотят.

Ложь о времени строительства

В общем, этот вопрос снова подняли на одной из летних сессий городского кенеша. На ней вице–мэр Уланбек Азыгалиев объяснил, как происходило оформление документов на станции и почему возникли проблемы. Оказывается, в свое время разрешение на строительство АЗС выдавали временно, до реализации генплана. И на тот момент никаких нарушений, по словам чиновника, не было. А все потому, что вблизи станций отсутствовали жилые дома.

Здесь стоит сразу сделать важную поправку и напомнить вице–мэру и мэрии, что горожане не слепые и свой город знают хорошо. В приведенных выше примерах про микрорайоны № 3 и 9 жилые дома появились за много десятилетий до заправок. Просто для тех, кто тогда принимал решения, и надо полагать не за бесплатно, этих этажек действительно не существовало. Равно как и людей, живущих в них.

Так вот, в настоящее время, опять же по словам заместителя мэра, ситуация изменилась. Появились высотки и общественные объекты в виде кафе, ресторанов и прочего. Вот и возникла угроза безопасности бишкекчан, связанная с близким расположением АЗС.

Чиновник признал, что в этом есть вина "Бишкекглавархитектуры". Ей надо было либо не давать разрешения на строительство домов возле заправок, либо поднимать вопрос сноса последних.

И теперь получается совершенно абсурдная вещь - и у владельцев многоэтажек, и у хозяев заправок есть необходимые разрешительные документы. То есть все АЗС находятся на своих местах на законных основаниях, но при этом налицо грубое нарушение норм безопасности.

В общем, всем ответственным службам следует совместными усилиями выработать механизм решения этой проблемы. Например, как один из вариантов - не продлевать аренду земельных участков под станциями.

Потом депутаты ушли на летние каникулы и о заправках вспомнили уже в начале октября. На заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре БГК прозвучала информация, что больше половины АЗС столицы не отвечают требованиям безопасности.

Как рассказали тогда представители "Бишкекглавархитектуры", в мае мэрия создала рабочую группу по проверке деятельности заправок. И пришла к заключению, что не соответствуют требованиям не 32 заправки, как сообщалось ранее, а 57. Причем 42 - пожарным, а остальные экологическим и градостроительным.

По данным архитекторов, 80 станций расположены на муниципальных участках. Поэтому комиссия предложила не продлевать аренду тем объектам, где выявлены нарушения. Если речь о заправках, расположенных на частных землях или частично на муниципальных, то обратиться в правоохранительные органы. Ну а в случае несоответствия градостроительной документации - решать вопрос выкупа наделов и переноса.

Это мнение поддержал вице–мэр Уланбек Азыгалиев. Он также считает, что автозаправочные станции, не отвечающие требованиям безопасности, необходимо снести либо перенести за пределы столицы. Но другой заместитель градоначальника, Азизбек Алымкулов, добавил, что есть еще вариант. Можно построить на тех территориях другие объекты. При условии, что этого захочет арендатор или владелец. Потому как мэрии невыгодно искать другие наделы взамен. К тому же за аренду земли АЗС платят достаточно большие деньги.

Депутаты в свою очередь отметили, что не видят у муниципалитета особого желания возиться с заправками–нарушителями. Поэтому вопрос их переноса за пределы прямоугольника, где действует мораторий на выделение земли, решено вынести на сессию городского кенеша.

* * *

И вот на днях с поддержкой инициативы о передислокации автозаправочных станций выступил и премьер–министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Глава правительства отметил, что из–за моратория на проверки бизнеса не должны страдать безопасность и здоровье граждан. Нужно добиваться от предпринимателей выполнения всех существующих требований.

Таким образом правительство включило депутатам горкенеша зеленый свет. По крайней мере, на словах. И теперь все будет зависеть исключительно от их решимости и расторопности. Но они не вынесли поднятый ими же вопрос на повестку прошедшей сессии. Как сообщили собственные источники, из кабинета министров поступило указание всесторонне проработать этот вопрос и только потом принимать решение.

Но слишком затягивать не стоит, так как к этой теме теперь приковано внимание общественности. Горожане хотят жить в безопасности. Что сделает для этого горкенеш, и определит уровень его эффективности. Так что придется ему постараться.

Автор: Сергей Швец