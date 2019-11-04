В музее ИЗО откроется выставка, посвященная 80-летию Суйменкула Чокморова

5 ноября 2013 года в Национальном Музее Изобразительных Искусств открывается Республиканская осенняя выставка Союза Художников Кыргызской Республики. Выставка посвящается 80-летию Народного художника Кыргызстана, Народного артиста СССР – Суйменкула Чокморова.

Творчество художника Суйменкула Чокморова получило заслуженное признание в Республике. Наиболее сильное влияние на культуру страны оказали замечательные роли Суйменкула Чокморова в кино. Самая известная – роль Бахтыгула в кинокартине "Выстрел на перевале Караш", другие талантливо сыгранные роли в знаменитых кинолентах: "Седьмая пуля", "Дерсу Узала", "Алые маки Иссык-Куля", "Красное яблоко".

С 1987 по 1991 годы Суйменкула Чокморова был председателем правления Союза художников Киргизской ССР. Это были непростые годы, годы развала СССР, годы начала коммерциализации изобразительного искусства. Суйменкула Чокморова до конца оставался верен традициям высокого искусства и ясной гражданской позиции, до конца отстаивал интересы культуры Кыргызстана.

В экспозиции будут представлены произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики, скульптуры, фотоискусства. Есть традиционные решения, есть новые смелые находки. Выигрышно смотрятся работы традиционной Школы изобразительного искусства Кыргызской Республики. Это такие имена, как: Виктор Шестопал, Сабиджан Бабаджанов, Нарынкул Турпанов.

Выставку условно можно разделить на две части: одна часть – это прямое обращение к личности Чокморова, к его мощным киногероям. Здесь можно выделить работы таких художников, как: Доктурбек Кысамединов, Орозбек Молдобаев, Бакыт Мусаев.

Другая часть, это работы отвлеченные, больше отражающие дух, позицию, творческое кредо, философию художника и артиста.

Традиции реалистической Школы живописи и графики Кыргызстана продолжают художники разных поколений, это: Джолдошбек Казакбаев, Бообек Арыков, Владимир Файзыев, Бахрамжан Темиров, Осмонбек Жунузалиев и многие другие.

Сейчас модернистское, экспериментальное направление – это одно из самых сильных течений в нашем искусстве. Его представляют такие известные имена как: Константин Шкурпела, Галина Серебрякова, Абдысадыр Турусбеков, Сансызбек Мирзираимов, Дамира Касаболотова.

Декоративно прикладное искусство Кыргызстана достойно представили Ахматова Райкуль, Лысогоров Евгений и многие другие мастера Республики.

В разделе графики можно отметить интересные работы таких художников, как: Петр Куринских, Аким Турганбаев, Чынгыз Шаршеналиев, Марат Заркунов, Лариса Николаева.

И еще хочется отметить усилия Союза, руководства и рядовых членов, по возрождению замечательной традиции, когда осенние и весенние выставки становятся творческим отчетом цеха мастеров перед общественностью Республики. Хотелось бы, чтобы каждая такая выставка становилась культурным событием.

Открытие выставки 5 ноября 2019 г. в 15:00.

Период работы: 5 ноября – 21 ноября 2019 г.