Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Назревающий скандал в ГИК. Кто подставил премьер-министра Абылгазиева?

956  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Каждый гражданин Кыргызстана имеют право на жилище. Это право обеспечивается развитием государственного, муниципального и индивидуального жилищного фонда, содействием гражданам в приобретении жилья на условиях и в порядке, установленных законодательством страны.

Для этой цели постановлением правительства от 15.07.2015 года образовано Открытое Акционерное Общество "Государственная Ипотечная Компания" (ГИК) единственным акционером (100% акций) которого является Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР. Государственная ипотечная компания стала координирующим звеном по реализации Программы Правительства КР "Доступное жилье 2015-2020".

"Главная стратегическая цель ОАО "ГИК" выражается в вовлечении банковской системы страны в программы доступного ипотечного кредитования с механизмом его рефинансирования и стимулирования строительства жилья эконом класса в "Аренду с последующим выкупом" для исполнения механизма секьюритатизации ипотечного портфеля банков-партнеров, из внешних источников", - говорится в документе правительства.

Идея, конечно, хорошая. Вот только озвучиваемое в документации, как стало известно редакции, далеко от реального положения дел. И не сегодня-завтра в структуре ГИК может разразиться очередной скандал.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день ГИК выдано 4 тысячи 78 ипотечных кредитов на 4,7 миллиарда сомов. В результате чего, "более 14 тысяч кыргызстанцев смогли приобрести 210 тысяч квадратных метров жилья".

Также был построен пятиэтажный 60-квартирный дом в Нарыне и девятиэтажный 135-квартирный дом в бишкекском микрорайоне "Тунгуч", где стоимость квадратного метра не превышает 39,8 тысячи сомов. Другой вопрос, что квадратные метры в первом далеки до предела мечтаний, но это, опять же, другой вопрос.

Однако, несмотря на позитивные заявления представителей ГИК, выявленные недавно ревизионной комиссией недочеты говорят об обратном. Позитивная статистика, заявляемая ГИК – лишь ширма.

Недавно на имя президента страны Сооронбая Жээнбекова было направлено обращение. В нем говорилось:

"В компании происходят финансовые и административные нарушения, которые могут привести к развалу всего кредитования в стране. Помимо этого, идут злоупотребления и превышение должностных обязанностей руководством ГИК по отношению к некоторым сотрудникам, а также систематические нарушения в введении делопроизводства и нездоровый моральный климат. К сожалению, ни экс-глава ГИК, ни действующее руководство не смогли выстроить нормальную модель между Правлением и Советом директоров, вследствие чего, компания перестала идти вперед", - говорится в документе.

После этого обращения, которое спустили для проверки в ФУГИ, в ГИК была направления ревизионная комиссия, которая выявила ряд серьезных нарушений. О чем свидетельствует подписанные ей документы. Вот только неясно, почему так спешно были отозваны аудиторы из этой компании?

Более того, в настоящий момент руководство компании под видом оптимизации и реорганизации пытается сократить часть сотрудников – почти 20 человек. И это несмотря на их квалификационные качества.

"Как бы руководство ГИК ни докладывало об успешной работе, совет директоров работой менеджеров не удовлетворен. Промежуточный отчет признан неудовлетворительным, а с руководством Государственной ипотечной компании не продлили договор. И в настоящее время все правление работает с приставкой "и.о." То есть, под смену в итоге попадет 19 человек из числа сотрудников, ранее покритиковавших руководство", - говорит VB.KG источник, по ясным причинам, пожелавший остаться неназванным.

Некоторые попали в немилость руководства ГИК, когда предложили автоматизированную систему подсчета процентов по ипотечным кредитам. При внедрении данной системы в ГИКе возрастает процентный доход. Это связано с тем, что начисление идет со дня выдачи кредитов, а не как сейчас, через несколько дней по прибытию отчета с банков. При нынешнем процессе ГИК теряет в год примерно 3,5 миллиона. Их могли бы направить в фонд заработной платы или на организационное развитие.

"Другие оказались под угрозой сокращения, когда отказались ставить подписи при принятии несоотвествующей документации многострадального Нарынского дома. Тогда руководство, не дожидаясь проведения тендера и экспертизы грунтовых почв, перевели 4,7 миллиона РКФР, что является противозаконным согласно Закону о госзакупках. И это только часть сотрудников. То есть, все, кто сегодня оказался под угрозой ухода с ГИК попросту осмелились выступить с той или иной критикой", - отметил VB.KG источник.

Примечательно, что недавно сменился председатель Совета директоров. И по странному стечению обстоятельств он также ранее работал в "Айыл Банке", как и большинство в правлении…

"Прежнего главу Совета, который давал текущему правлению отпор, ясное дело, убрали", - говорит источник.

Более того, в последнее время в ГИК и вовсе стали высказываться предложения по уходу от строительства и переходу только на кредитование жилья. Однако эксперты уверены, это полностью меняет саму структуру программы "Доступное жилье" и может негативно отразиться на рынке недвижимости.

Примечательно и то, что, по словам источника, недавно под нарушение процессов подписания документов ГИК попал и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. На совещании 19 октября ему был подан на подпись протокол, который премьер, подписал, можно сказать, не глядя. Вот только сделал это Абылгазиев без утверждения правления, Совета директоров и ФУГИ. То есть, по сути, нарушил закон.

"Поэтому, необходимо срочно собрать межведомственную комиссию по проверке этого протокола и в целом закончить аудит в ГИК, начатый ранее ревизионной комиссией. А также разобраться с решением вопроса относительно продления договора тех 19 человек, которые попадают под так называемую оптимизацию",- заключил источник.

В настоящее время VB.KG изучает другие попавшие в редакцию документы, относительно происходящего в ГИК. А также берем под личный контроль все происходящее в Госипотечной компании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382969
Теги:
ипотека, правительство, строительство, Кыргызстан, доступное жилье, Мухаммедкалый Абылгазиев, Документ, Фонд госимущества
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  