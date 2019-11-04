Назревающий скандал в ГИК. Кто подставил премьер-министра Абылгазиева?

Каждый гражданин Кыргызстана имеют право на жилище. Это право обеспечивается развитием государственного, муниципального и индивидуального жилищного фонда, содействием гражданам в приобретении жилья на условиях и в порядке, установленных законодательством страны.

Для этой цели постановлением правительства от 15.07.2015 года образовано Открытое Акционерное Общество "Государственная Ипотечная Компания" (ГИК) единственным акционером (100% акций) которого является Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР. Государственная ипотечная компания стала координирующим звеном по реализации Программы Правительства КР "Доступное жилье 2015-2020".

"Главная стратегическая цель ОАО "ГИК" выражается в вовлечении банковской системы страны в программы доступного ипотечного кредитования с механизмом его рефинансирования и стимулирования строительства жилья эконом класса в "Аренду с последующим выкупом" для исполнения механизма секьюритатизации ипотечного портфеля банков-партнеров, из внешних источников", - говорится в документе правительства.

Идея, конечно, хорошая. Вот только озвучиваемое в документации, как стало известно редакции, далеко от реального положения дел. И не сегодня-завтра в структуре ГИК может разразиться очередной скандал.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день ГИК выдано 4 тысячи 78 ипотечных кредитов на 4,7 миллиарда сомов. В результате чего, "более 14 тысяч кыргызстанцев смогли приобрести 210 тысяч квадратных метров жилья".

Также был построен пятиэтажный 60-квартирный дом в Нарыне и девятиэтажный 135-квартирный дом в бишкекском микрорайоне "Тунгуч", где стоимость квадратного метра не превышает 39,8 тысячи сомов. Другой вопрос, что квадратные метры в первом далеки до предела мечтаний, но это, опять же, другой вопрос.

Однако, несмотря на позитивные заявления представителей ГИК, выявленные недавно ревизионной комиссией недочеты говорят об обратном. Позитивная статистика, заявляемая ГИК – лишь ширма.

Недавно на имя президента страны Сооронбая Жээнбекова было направлено обращение. В нем говорилось: "В компании происходят финансовые и административные нарушения, которые могут привести к развалу всего кредитования в стране. Помимо этого, идут злоупотребления и превышение должностных обязанностей руководством ГИК по отношению к некоторым сотрудникам, а также систематические нарушения в введении делопроизводства и нездоровый моральный климат. К сожалению, ни экс-глава ГИК, ни действующее руководство не смогли выстроить нормальную модель между Правлением и Советом директоров, вследствие чего, компания перестала идти вперед", - говорится в документе.

После этого обращения, которое спустили для проверки в ФУГИ, в ГИК была направления ревизионная комиссия, которая выявила ряд серьезных нарушений. О чем свидетельствует подписанные ей документы. Вот только неясно, почему так спешно были отозваны аудиторы из этой компании?

Более того, в настоящий момент руководство компании под видом оптимизации и реорганизации пытается сократить часть сотрудников – почти 20 человек. И это несмотря на их квалификационные качества.

"Как бы руководство ГИК ни докладывало об успешной работе, совет директоров работой менеджеров не удовлетворен. Промежуточный отчет признан неудовлетворительным, а с руководством Государственной ипотечной компании не продлили договор. И в настоящее время все правление работает с приставкой "и.о." То есть, под смену в итоге попадет 19 человек из числа сотрудников, ранее покритиковавших руководство", - говорит VB.KG источник, по ясным причинам, пожелавший остаться неназванным.

Некоторые попали в немилость руководства ГИК, когда предложили автоматизированную систему подсчета процентов по ипотечным кредитам. При внедрении данной системы в ГИКе возрастает процентный доход. Это связано с тем, что начисление идет со дня выдачи кредитов, а не как сейчас, через несколько дней по прибытию отчета с банков. При нынешнем процессе ГИК теряет в год примерно 3,5 миллиона. Их могли бы направить в фонд заработной платы или на организационное развитие. "Другие оказались под угрозой сокращения, когда отказались ставить подписи при принятии несоотвествующей документации многострадального Нарынского дома. Тогда руководство, не дожидаясь проведения тендера и экспертизы грунтовых почв, перевели 4,7 миллиона РКФР, что является противозаконным согласно Закону о госзакупках. И это только часть сотрудников. То есть, все, кто сегодня оказался под угрозой ухода с ГИК попросту осмелились выступить с той или иной критикой", - отметил VB.KG источник.

Примечательно, что недавно сменился председатель Совета директоров. И по странному стечению обстоятельств он также ранее работал в "Айыл Банке", как и большинство в правлении…

"Прежнего главу Совета, который давал текущему правлению отпор, ясное дело, убрали", - говорит источник.

Более того, в последнее время в ГИК и вовсе стали высказываться предложения по уходу от строительства и переходу только на кредитование жилья. Однако эксперты уверены, это полностью меняет саму структуру программы "Доступное жилье" и может негативно отразиться на рынке недвижимости.

Примечательно и то, что, по словам источника, недавно под нарушение процессов подписания документов ГИК попал и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. На совещании 19 октября ему был подан на подпись протокол, который премьер, подписал, можно сказать, не глядя. Вот только сделал это Абылгазиев без утверждения правления, Совета директоров и ФУГИ. То есть, по сути, нарушил закон.

"Поэтому, необходимо срочно собрать межведомственную комиссию по проверке этого протокола и в целом закончить аудит в ГИК, начатый ранее ревизионной комиссией. А также разобраться с решением вопроса относительно продления договора тех 19 человек, которые попадают под так называемую оптимизацию",- заключил источник.

В настоящее время VB.KG изучает другие попавшие в редакцию документы, относительно происходящего в ГИК. А также берем под личный контроль все происходящее в Госипотечной компании.