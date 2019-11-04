Елена Сутормина: Кыргызская диаспора органично влилась в российское обществ

Своими мыслями о состоянии и перспективах российско-кыргызского сотрудничества в различных сферах с VB.KG поделилась первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира", член Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

Елена Васильевна, недавно вы приняли участие в состоявшемся в Москве международном форуме, организованном Межрегиональной общественной организацией "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызско единение", выступили там в качестве модератора. Форум прошел в здании Общественной палаты России – без преувеличения, знакового места для страны

- И это еще одно подтверждение общественной активности, которую проявляет кыргызская диаспора, причем не только Москвы, Московской области. В форуме приняли участие кыргызстанцы из различных регионов России, а также представители государственных и неправительственных структур обеих наших государств. Состоялся заинтересованный, многоплановый разговор по многим проблемам, актуальным для всех сторон. Ведь главными темами форума стали участие диаспоральных общественных объединений в реализации Указа Президента РФ "О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", в упрочении гражданского самосознания и духовной общности многонационального населения России, сохранении и развитии этнокультурного многообразия народов, проживающих на ее территории. А также - задачи по дальнейшей консолидации кыргызской диаспоры в России, правового обеспечения и социального развития соотечественников, вовлечения их в общественную жизнь страны

Хороший пример в решении таких задач подает и "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызско единение", одна из старейших общественных организаций, созданных в России уроженцами Кыргызстана. Она проводит многоплановую работу с соотечественниками, реализует различные гуманитарные проекты. И наша Общественная палата готова продолжать сотрудничество с этим и другими объединениями кыргызской диаспоры в России, поддерживать их различные полезные инициативы. В том числе, и те, что были высказаны на упомянутом форуме.

А что вы могли бы сказать о месте, которое занимает эта диаспора в многонациональной палитре России?

- Она прочно заняла здесь свою нишу – в культурно-гуманитарной, социальной, даже экономической сферах. И я уверенно скажу, что кыргызстанцы в России вносят важный вклад в развитие многостороннего сотрудничества своей родной республики с Россией. Это подтверждается и их уважительным отношением к законам, традициям страны пребывания, при сохранении своей национальной идентичности, и их ответственным отношением здесь к своей работе, и, как я уже говорила, их инициативами, направленными на укрепление межэтнического согласия в России, упрочение российско-кыргызских отношений. Кыргызскаяя диаспора, ее сообщества тесно взаимодействуют с различными институтами, организациями, среди которых – Общественная палата России, Московский Дом национальностей, Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, Ассамблеи народов России и народов Евразии, с властями, общественнотью в регионах.

Вы упоминали и об экономическом аспекте сотрудничества

- Новые возможности для него открылись после присоединения Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. Впрочем, участие республики в этом интеграционном объединении предоставляет республике важные преимущества не только в торгово-экономической сфере. Серьезные преференции, к примеру, получили в рамках ЕАЭС трудовые мигранты из стран-союзниц. Что касается экономики, то сегодня Кыргызстан успешно участвует в деятельности Евразийской экономической комиссии, в разработке и реализации различных совместных проектов, инициируемых ею. Вот совсем недавно, в сентябре, в Бишкеке прошел большой форум "Евразийская неделя", организованный ЕЭК и правительством Кыргызстана. Обсуждались различные направления партнерства, принято много важных решений, которые теперь надо воплощать в жизнь. И в этом также участвуют кыргызстанцы в России. Они помогают в налаживании деловых контактов между бизнесменами обеих стран, в продвижении кыргызской продукции на российские рынки.

И все же, с какими трудностями сталкиваются приезжие из Кыргызстана в России?

- Я повторюсь: кыргызская диаспора органично влилась в российское общество. Очень многие кыргызы успешно адаптировались, трудолюбивы, хорошо работают, помогая тем самым и близким, оставшимся на родине. И тому в немалой степени способствует знание ими русского языка. Поэтому важной задачей считаем помогать в его овладении им тем, кто еще испытывает с этим затруднения. К их числу относятся по большей части некоторые уроженцы южных регионов Кыргызстана, откуда сегодня преимущественно и идет трудовая миграция из Кыргызстана в Россию.

Одновременно видим необходимость в том, чтобы и в самой республике было больше возможностей для изучения русского. С этой целью наш Российский фонд мира в 2016 году открыл в Оше Центр изучения и тестирования русского языка. А в 2017-м - школу имени Чехова с углубленным изучением русского языка и литературы, уже в Бишкеке. В плане – другие проекты по продвижению русского языка в Кыргызстане. Нам и впредь нужно работать вместе, сообща реализовывать различные проекты в этой сфере.

Какие еще приоритеты вы видите в кыргызского-российском сотрудничества?

- Их немало, и в экономической, и в культурно-гуманитарной сферах. Я бывала в Кыргызстане, в Бишкеке, на Иссык-Куле. Прекрасная страна, много возможностей, в том числе для отдыха, туризма. Считаю, что россияне могли бы активней отправляться отдыхать сюда. Иссык-Куль – действительно природная жемчужина, востребованная и для укрепления здоровья. Здесь построено уже много современных отелей, отвечающих самым взыскательным требованиям. Но в республике множество и других мест, привлекательных для отдыхающих, туристов. Причем в данном плане Кыргызстан более доступен для этих целей, чем многие европейские государства, свободное безвизовое передвижение между нашими странами - большой плюс.

И Кыргызстан все активней использует такие возможности. Недаром в нем ежегодно проходит много международных мероприятий, самой разной направленности. А мы заинтересованы в развитии с Кыргызстаном не только туризма, но гуманитарного, научного, делового, культурного сотрудничества, такого эффективного ресурса, как общественная дипломатия.

Думается, большие перспективы для этого открывает следующий год, который президентами обеих стран объявлен перекрестным годом России и Кыргызстана

- Безусловно. И Российский фонд мира, Общественная палата примут активное участие в реализации этой совместной инициативы. Мы готовы открывать двери палаты для проведения выставок, круглых столов, фестивалей, поддерживать любые начинания, способствующие укреплению дружбы наших стран, наших народов. Будем надеяться, что как можно скорей заработает реконструируемый сейчас павильон Кыргызстана на ВДНХ, который станет еще одной площадкой для общения.

Справка: Общественная палата РФ - постоянно действующий консультативный коллегиальный совещательный орган, созданный в 2005 году. работает на общественных началах. Согласно Федеральному закону "Об Общественной палате Российской Федерации" деятельность ОП направлена на согласование интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества в стране.

Российский фонд мира - правопреемник Советского фонда мира. Основными направлениями деятельности провозглашает содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, развитие гуманизма и милосердия, благотворительность, предотвращение национальных, религиозных и социальных конфликтов, защиту прав человека, сохранение окружающей среды, развитие международного сотрудничества, научных, культурных, молодежных обменов и др.

В орбиту деятельности Фонда вовлечены несколько сотен тысяч человек. Это ветераны и инвалиды войн, молодежь, дети, деятели культуры и науки, представители партнерских общественных организаций России и зарубежных стран (США, Германии, Франции, Болгарии, Вьетнама, Лаоса, Финляндии, Кыргызстана, Грузии и других государств), представители Русской Православной Церкви и других религиозных конфессий. Имеет Общий консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) ООН, статус участника в Совете Европы, установлены консультативные отношения с ЮНЕСКО. Реализует различные благотворительные и гуманитарные программы, такие, как "Память народная", "Дети России", "Забота", "Мир и культура", "Мир и молодежь", "Мир и согласие", "Музыка детских сердец".