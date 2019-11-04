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Кулматову и Ибраимову продлили арест

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- Екатерина Улитина
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Бывшим мэрам Бишкека Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимова суд продлил арест до 6 января. Решение было принято сегодня, 4 ноября, в Ленинском районном суде Бишкека.

Напомним, Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов обвиняются в совершении нескольких преступлений коррупционного характера. Адвокаты неоднократно просили рассматривать дела в разных судебных процессах, так как они не связаны друг с другом. Суд отказал удовлетворить эти ходатайства. Кулматов и Ибраимов не признают своей вины ни по одному эпизоду обвинений.


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URL: https://www.vb.kg/382980
Теги:
Кубанычбек Кулматов, суд, Бишкек, Албек Ибраимов, мэр, уголовное дело, Арест
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