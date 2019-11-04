Правительство ввело лимиты потребления электроэнергии. Что это значит?

Правительство утвердило лимиты потребления электроэнергии в областях Кыргызстана. Документ в рамках подготовки республики к осенне-зимнему отопительному периоду утвержден еще 17 октября.

Так, в Бишкеке лимит составляет 3 млрд 707 млн квт.ч. (с апреля 2019 по март 2020 года)

Чуйская область 3 млрд 713 млн квт.ч

Ош - 1 млрд 32 млн квт.ч.

Ошская область - 1 млрд 287 млн квт.ч.

Джалал-Абадская область - 2 млрд 70 млн квт.ч.

Баткенская область - 919 млн квт.ч.

Таласская область - 515 млн квт.ч.

Нарынская область - 663 квт.ч.

Иссык-Кульская область - 1 млрд 531 млн квт.ч.

В пресс-службе Национального энергохолдинга VB.KG рассказали, что утвержденные лимиты являются лишь рекомендацией для распредкомпаний и местных органов власти. Кроме того, распоряжением правительства утверждены не только лимиты потребления, но и потери в национальных электрических сетях.

В пресс-служба ОАО "Северэлектро" отметили, что не намерены отключать электроэнергию в случае превышения утвержденных правительством лимитов.

- Мы проводим информационную кампанию среди потребителей о разумном потреблении электроэнергии, проводим ремонт оборудования, чтобы сократить потери. Думаю, что эти мероприятия помогут уложиться в отведенные лимиты, - прокомментировали в пресс-службе компании.

В пресс-службе компании добавили, что у них нет поручений производить отключение электроэнергии в случае превышения лимитов.

Отметим, ранее в правительстве сообщили, что в Кыргызстане начался период маловодье. По сравнению с прошлым годом сегодня воды в Токтогульском водохранилище на 2 млрд кубометров меньше.