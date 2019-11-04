Депутаты предложили очередные поправки в закон о выборах

Депутаты Жанар Акаев и Исхак Масалиев разработали поправки в закон "О выборах", которые предусматривают внедрение электронного голосование. Проект поправок сегодня, 4 ноября, опубликован на сайте Жогорку Кенеша.

В своих поправках депутаты предлагают реформировать выборный процесс и внедрить систему электронного голосования. В справке они описали предполагаемый процесс избрания депутатов и президента:

"Система электронного голосования может считывать идентификационную карту. Хотелось бы отметить, что она является регулярным и обязательным государственным документом, удостоверяющим личность. Идентификационная карта является смарт-картой со встроенным электронным чипом, поддерживаемым государственной инфраструктурой открытого ключа, дающей право как безопасной удаленной аутентификации, так и юридически обязательной цифровой подписи. Смарт-карта может использоваться для активации ЭМГ лишь единожды. До активации ЭМГ (электронная машина для голосования) смарт-карту необходимо активировать при помощи ЭСИ (электронный список избирателей) посредством идентификации избирателя, который был зарегистрирован, но еще не голосовал на избирательном участке, по отпечатку пальца. Ключ шифрования: простой или сложный (подразумевающий нескольких держателей) ключ, используемый для шифрования данных во избежание допущения манипуляций. Только держателю(-ям) ключа разрешен доступ к зашифрованным данным или программному обеспечению", - говорится в справке обоснования.

На избирательном участке избирателю предоставляется смарт-карта, после предъявления документа. С помощью смарт-карты избиратель активирует машину для электронного голосования. Перед ним появляется табло, где он может выбрать партию или кандидата за которых хочет отдать голос. Если избиратель считает, что ошибся при выборе, он может вернуться к бюллетеню. После голосования машина распечатывает подтверждение голоса избирателя на бумаге (ПГИБ). Его необходимо бросить в закрытую урну. Выносить ПГИБ за пределы избирательного участка запрещается.

Авторы законопроекта уверены, что электронное голосование поможет снизить количество махинаций на выборах, защитит избирательную систему от взломов и избежать казусных моментов в процессе распределения мандатов внутри политических партий.

Депутаты считают, что внедрение системы электронного голосования не потребует дополнительной финансовой нагрузки на бюджет. Оборудование и программное обеспечение рассчитывают приобрести за счет грантов.

Ранее, группа депутатов вынесли на общественное обсуждение поправки о снижении избирательного порога и залога.