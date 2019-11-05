Кыргызстан пригласили в совместные с РЖД проекты

Перспективы международного сотрудничества в железнодорожной отрасли обсуждены на состоявшемся в Сочи международном транспортно-логистическом форуме "PRO//Движение". Его участниками стали около полутора тысяч специалистов, представлявшие 17 стран, в том числе Кыргызстан.

"Для железных дорог сейчас очень важно быстро и гибко реагировать на изменяющуюся политику. Нужно двигаться по всем возможным направлениям, крайне быстро внедряя современные технологии", – заявил Олег Белозёров, глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), которое и выступило организатором форума.

Белозеров подчеркнул важность укрепления отраслевого партнерства, подчеркнув: "Все вызовы современности – будь то цифровизация или бесшовная логистика, трансграничная интероперабельность или инновации в области железнодорожной техники – могут получить ответ только при условии постоянного взаимодействия всех заинтересованных сторон".

По его словам, грузовые перевозки уверенно движутся в направлении бесшовного взаимодействия. Большой потенциал в этом отношении и у пассажирского движения, в частности, в области международного железнодорожного туризма и транспортных решений для городов. В этой связи глава РЖД призвал участников форума к активному участию в соответствующих проектах, инициируемых в этой связи его ведомством.

Активизируется и кыргызско-российское сотрудничество в этой сфере. РЖД продолжит оказывать содействие ГП "Кыргыз темир жолу" в обновлении вагонного парка республики, а также поделится опытом акционирования железнодорожной отрасли. В руководстве РЖД отмечают, что в железнодорожной сфере между обеими странами сложились давние доверительные отношения, которые со временем становятся еще крепче. И это открывает хорошие перспективы для совместного решения актуальных для кыргызских коллег вопросов.