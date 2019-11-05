Монетка, искалечившая жизнь. Маленькому Алмазу необходима помощь

- Летом я нашел монетку. Она была не похожей на другие деньги. Я играл с ней, а когда увидел, что бегут мальчишки, испугался, что отберут, и спрятал ее в рот. Она закатилась внутрь шеи, глотать стало больно, но маме я не рассказывал несколько дней, думал, что если буду много есть, денежка сама провалится в животик. А она застряла и теперь операцию нужно делать, - четырехлетний Алмаз Абдыжапаров со знанием дела комментирует свой рентген–снимок. А его мама в этот момент едва сдерживает слезы.

Ыкыбал Осекова с мужем живут в Кара–Кульджинском районе, в селе Кок–Арта. Алмаз - третий ребенок в семье - мальчишка очень смышленый и не по годам самостоятельный. Мама привыкла, что сын ее на улице приключений не ищет, может часами играть возле дома. Поэтому совершенно спокойно отпускала Алмаза на прогулку одного. Во время одной из них мальчик нашел на земле необычную монетку - такую он никогда не видел у мамы с папой. Копеечка была новой и блестела на солнце - настоящее сокровище! Алмаз подставил ее солнцу и залюбовался. Но в этот момент в его сторону побежали мальчишки, и он машинально сунул копейку в рот...

- Мы точно не можем сказать, сколько дней он "проносил" ее в пишеводе. Мы не замечали ничего странного - монета не мешала дыханию, да и от еды Алмаз не отказывался. А потом его внезапно начало рвать. Пару глотков воды сделает - все назад фонтаном! Повезли его к врачу, сделали рентген, оказалось, что сын проглотил монету! Местные медики не смогли удалить инородное тело, но горло ему в прямом смысле разворотили. У Алмаза начались приступы удушья, и нас срочно отправили в Бишкек, в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Там врачи с большим трудом извлекли из израненного горла моего сына казахскую монетку тенге. Врачи предупредили сразу, что на месте травмы могут образоваться рубцы, но никто не предполагал, что они будут такими обширными - просвет пищевода стал тоньше карандашного грифеля! Оказалось, что в сельской больнице моему мальчику поранили не только стенки пищевода, но и клапан у входа в желудок! В общем, что мы тогда пережили - словами не описать. Из больницы нас выписали "с незначительными улучшениями" и трубкой в животе - пришлось установить гастростому, чтобы полноценно кормить ребенка, - объясняет Ыкыбал Осекова.

Беда, как известно, не приходит одна. На фоне постоянного стресса у мамы Алмаза обострилось хроническое заболевание, и она также попала на операционный стол - женщине удалили желчный пузырь. Операция прошла крайне тяжело, а времени на восстановление у Ыкыбал не было, ведь нужно не только лечить сына, но и ухаживать за грудной дочкой.

- Как я все это вынесла, не знаю. Наверное, мамы могут все... - грустно улыбается женщина.

...Бишкекские врачи сказали, что в Кыргызстане Алмазу могут делать только бужирование - это жуткая процедура, которую проводят без наркоза: детям вводят в горло силиконовый шар на нитке, один конец которой выводят из брюшины, а второй - из горла и начинают его медленно поднимать и опускать, расширяя стенки пищевода. Эффекта от такой процедуры обычно хватает недели на две. Но психику она травмирует сильно, а куда деваться? Алмазу не стали проводить бужирование, слишком высок риск, что пищевод может порваться. Поэтому врачи посоветовали ехать в Москву на курс лечения, называемый баллонной дилатацией. Ее делают в детской клинике Рогачева, стоимость одного курса лечения - от 150 тысяч рублей!

Примерно столько же нужно на первичное обследование в клинике, ведь Алмаз - иностранный пациент, ему не положены скидки. В первую очередь родители мальчика обратились к родственникам - сумму, необходимую для первичного обследования, удалось собрать своими силами! В среду, 30 октября, мама с Алмазом вылетели в Москву к профессору Разумовскому, который вылечил уже тысячи детей с таким же диагнозом, как у мальчика.

Но проблема в том, что после обследования необходимо будет незамедлительно приступать к лечению, а вот на него еще денег нет. И мама не может заниматься сбором средств в Кыргызстане. Поэтому ситуация сейчас такая: папа ребенка повторно просит деньги у родных и близких, а волонтеры "Дизель–форума" осуществляют сбор средств в Бишкеке. Также можно перечислить любую сумму на "ЭЛСОМ" –кошелек, открытый на маму. Времени на сбор - всего ничего, пожалуйста, дайте шанс Алмазу!

Помочь можно несколькими способами

Пополнить мобильный кошелек "ЭЛСОМ" 0776–84–84–61

через платежные терминалы KICB, QIWI, Terem Pay, Quickpay;

переводом со своего банковского счета в KICB;

в отделениях банков KICB, Кыргызско–Швейцарского банка, Банка Азии;

в моносалонах "ЭЛСОМ";

у уполномоченных агентов "ЭЛСОМ".

Передать средства лично в руки, связавшись по телефону или WhatsApp +996 (776)–848–461.

Принести средства на точки сбора интернет–форума "Дизель", координаты которых вы видите на этой странице.