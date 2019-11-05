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В Бишкеке открылся кабинет аудиолога для детей

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- Оксана Гут
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В Объединенном ЦСМ Октябрьского района 4 ноября состоялось открытие кабинета аудиолога для детей с нарушениями слуха. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Мероприятие прошло с участием представителей Минздрава КР, МОиН КР, МТиСР КР, представителей фонда "Сорос-Кыргызстан", сурдологов, сурдопедагогов и родителей детей с кохлеарными имплантами.

Кабинет аудиолога будет доступен для всех граждан Кыргызской республики с кохлеарными имплантами. Ранее услуги по настройке речевых процессоров не были доступны в нашей стране, гражданам Кыргыстана приходилось выезжать за границу каждые 6 месяцев.

В начале лета нынешнего года два специалиста из Кыргызстана прошли обучение в школе "Мастерская хорошего слуха" в городе Киев, где получили все необходимые знания, специализированную и развивающую литературу, и теперь приступили к обучению специалистов в Кыргызстане.

Обучение специалистов было организовано в рамках программы "Доступ к образованию детей с нарушениями слуха" ОО детский центр "Развитие" при поддержке Фонда "Сорос Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/383002
Теги:
Минздрав, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, врачи
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