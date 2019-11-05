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Нацбанк КР выпустил новую серию коллекционных монет

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- Екатерина Улитина
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Национальный банк выпустил новые коллекционные монеты серии "Эпоха кыргызского каганата".

Коллекционные монеты "Предмет быта: кыргызская ваза" и "Предмет быта: элементы одежды, украшения" серии "Эпоха Кыргызского каганата" выпущены в целях популяризации духовных и культурных ценностей кыргызского народа. 

Сюжетом лицевой стороны монеты "Предмет быта: кыргызская ваза" является изображение трех кыргызских ваз на фоне национальных орнаментов. В верхней части монеты размещено название монеты "Кыргыз кумурасы / Kyrgyz vase". В правой части монеты указана проба металла (Ag925°) и вес монеты (28,28 g). Номинал монеты (10 сом) указан в нижней части монеты. 

На оборотной стороне монеты в центре представлен герб Кыргызской Республики на фоне стилизованных ваз в сочетании с кыргызскими национальными орнаментами. В верхней части монеты размещена надпись "Улуу Кыргыз каганаты". В нижней части монеты указан год выпуска монеты (2019). 

На лицевой стороне монеты "Предмет быта: элементы одежды, украшения" изображен образ девушки с серьгой с использованием стилизованных орнаментов и подвесок, выполненных цветной печатью. В левой части монеты размещена надпись, выполненная орхоно-енисейской рунической письменностью, которая переводится как "Кыргызское государство". В правой части монеты указана проба металла (Ag 925°), наименование монеты "Сырга/Earring", вес (28,28g) и номинал монеты (10 сом). 

Сюжетом оборотной стороны монеты является стилизованный элемент серьги с имитацией вставки из драгоценных камней и коралловых подвесок. В центре монеты размещен герб Кыргызской Республики, в правой части указан год выпуска монеты (2019). 

Серебряная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества. 

Медно-никелевая монета помещена в акриловую капсулу и размещена в блистерную упаковку.  

Стоимость монеты "Предмет быта: кыргызская ваза" номиналам 10 сомов - 2650 сомов

Стоимость монеты "Предмет быта: элементы одежды, украшения" номиналом 10 сомов - 2650 сомов

Монета "Предмет быта: элементы одежды, украшения" номиналом 1 сом стоит 380 сомов


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URL: https://www.vb.kg/383009
Теги:
культура, Кыргызстан, Нацбанк
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