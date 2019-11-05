Прокурор и судьи, отпустив Алмаматова, сделали плевок в сторону президента?

Накануне стало известно, что обвинительный приговор в отношении бывшего чиновника ГРС Насирбека Алмаматова не может быть приведен в исполнение, так как местонахождение осужденного неизвестно. УВД Октябрьского района Бишкека объявило его в розыск.

Напомним, что бывший начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС КР Насирбек Алмаматов, по версии следствия, собирал с учащихся автошкол деньги за успешную сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений. Следствием были получены неопровержимые доказательства, факты получения взятки были зафиксированы на фото и видео. Вся страна могла наблюдать едва ли не онлайн, как чиновник мог за день "зарабатывать" до сотни тысяч сомов.

В марте этого года в Октябрьском районном суде Бишкека Алмаматов был приговорен к 12,5 годам заключения. Казалось бы, вполне справедливый приговор. Но уже 9 июля Бишкекский горсуд по апелляционному представлению прокурора Октябрьского района отпускает его из-под стражи, назначив штраф в сумме 3,3 млн сомов в пользу государства. Но широкой общественности этот факт становится известным лишь в октябре. И 30 октября, то ли от гнета народного негодования, а по официальным данным, в связи с кассационным представлением прокуратуры, Верховный суд решает оставить в силе приговор первой инстанции, а именно лишение свободы.

Стоит ли говорить, что у осужденного было достаточно времени, чтобы переосмыслить все произошедшее с ним и скрыться? Но главный вопрос: понесет ли кто-нибудь ответственность за такой, как его уже прозвали в соцсетях, "батукаевский вариант"?

Доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев в разговоре с VB.KG отметил, что в первую очередь, В Генпрокуратуре должны назвать имя прокурора, выступившего с апелляционным представлением в отношении Насирбека Алмаматова.

- Прокурор, благодаря представлению которого была изменена мера пресечения в отношении осужденного, вообще пошел против природы прокурорской работы, вдруг стал адвокатом. Мотивы "смены" прокурорской на адвокатскую деятельность, думаю, вполне очевидны. По всей видимости, он был заинтересован. Надо это доказать, начать досудебное производство. А судьи "подмахнули" ему, что, видимо, тоже было согласовано. Они ведь могли и не удовлетворить представление прокурора. Ну максимум снизить несколько лет заключения, но не отпускать из зала суда, - считает Осмоналиев.

Юрист призывает правоохранительные органы наказать виновных, чтобы в дальнейшем пресечь подобные "мини-батукаевские" схемы.

- Прокурор и судьи, осознавая, что дело приобрело общественный резонанс, пошли на это – по сути дали осужденному время на побег. Считаю, что совершена очередная диверсия против судебной реформы. В судах теряется последняя вера на справедливость. И случай с Алмаматовым – это плевок в сторону президента, - заключил юрист.