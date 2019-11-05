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В Москве прошел вечер кыргызской культуры

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- Евгений Денисенко
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Вечер кыргызской культуры состоялся в Москве, в Большом концертном зале российской столицы. Его организаторами выступили Региональная общественная организация "Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений "Мекеним Ала-Тоо" и департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, во взаимодействии с посольством КР в РФ и Межрегиональной общественной организацией "Кыргыз биримдиги"-"Кыргызское единение".

На торжество, открытое для всех желающих, собрались представители столичной общественности, кыргызской диаспоры, различных национально-культурных центров. В фойе была установлена юрта, развернута выставка-продажа книг кыргызских авторов, в том числе Алыкула Осмонова, Чингиза Айтматова , Мара Байджиева. Вниманию посетителей предложили экспозицию сувениров и изделий декоративно-прикладного искусства, вреди них работы обладателей знака качества ЮНЕСКО Жылдыз Асанакуновой и Асель Калканой.

Гостей угощали блюдами национальной кухни, знакомили с внутренним убранством юрты, ее философским значением, с традициями уклада кочевников, а также с особенностями национальных технологий ткачества, вышивки, обработки войлока. Происходящее сопровождалось выступлениями фольклорного коллектива "Мырза-Айым". Также были показаны видеоролики о Кыргызстане, о выдающихся деятелях искусства и культуры КР, в том числе о легендарном сказителе эпоса "Манас" Саякбае Каралаеве.

Собравшихся приветствовали член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, видный общественный деятель кыргызской диаспоры, руководитель "Мекеним Ала-Тоо" Джамилахан Бегиева, советник Чрезвычайного и Полномочного посла КР в РФ Бубура Абдыжапарова, другие официальные лица, было зачитано приветствие руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова.

Со сцены также выступили известный российский поэт и переводчик, многие годы проживший в Кыргызстане, Михаил Синельников, доктор исторических наук, профессор кафедры медиаполитики Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГИС) Александр Назаров, продюсер первого кыргызского мюзикла "Песнь древа" Татьяна Петрик и другие.

А затем состоялся концерт, составленный из народных и современных музыкальных произведений, танцев, инструментальных композиций. Песни на кыргызском и русском языках исполнили мастера сцены, специально прибывшие из Бишкека, их коллеги из числа представителей кыргызской диаспоры в России.

- Концерт кыргызы дали потрясающий! Покорили и голосами, и инструментальной музыкой, и фольклорным пением, и исполнением европейской классики – все было исполнено с большим мастерством, душевно, талантливо. Молодцы! – так отозвалась о вечере кыргызской культуры Хуршеда Хамракулова, член Общественной палаты Москвы, председатель Совета региональной организации "Таджикский культурный центр".


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URL: https://www.vb.kg/383013
Теги:
Россия, сотрудничество, культура, Кыргызстан
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