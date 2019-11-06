Возвращение великого бугинца

Этот памятник верховному правителю крупнейшего кыргызского племени бугу, победителю джунгаров Бирназару Баатыру (1718–1816) на днях открывается в любимом туристами со всех концов света селе Джети–Огуз, рядом с областным центром Караколом. Как рассказали "ВБ" прямые потомки бугинского хана полковник милиции в запасе Оболбек Албаков и юрист и историк Тилек Оболбеков, подготовка к торжественному открытию сделанного молодым скульптором Марленом Бакачиевым монумента завершается, хотят успеть до общегосударственного праздника - красных выходных Дней истории и памяти предков 7 и 8 ноября. Такой вот подарок - памятник в честь 300–летия со дня рождения великого Бирназара.

Знаете, каким он ханом был?

Многолетние архивные разыскания энтузиастов Албакова и Оболбекова позволили им сделать вывод, поддержанный многими профессионалами. Именно Бирназар Баатыр возглавил в 1758 году освободительный поход кыргызов из Ферганской долины на Иссык–Куль, разгромил здесь джунгарских захватчиков и вынудил отступить многотысячную джунгарскую конную армию.

И вообще Бирназар был одним из организаторов борьбы кыргызского народа против гнета джунгарских, китайских, кокандских и казахских феодалов. Плюс, выражаясь современным языком, Бирназар был принципиальным сторонником дружбы с Россией.

Недавно в Кыргосуниверситете имени Ишеналы Арабаева провели специальную научно–практическую конференцию, посвященную 300–летию верховного правителя бугинцев Бирназара Баатыра. Много говорили и об успешно продолжившем ханское дело его сыне Муратаалы Бирназарове (1780–1869). Упоминали особый вклад в изучение бирназаровской биографии русских ученых, труды Андреева и Аристова. Хвалили и Албакова за недавно изданную книгу о баатыре, и "ВБ" за публикации о династии бугинцев.

Именно на страницах "ВБ" в прошлом году было рассказано о разных интересных недавних открытиях Албакова и других тилекматовских потомков.

Архивные документы свидетельствуют о следующем. Отец Бирназара Алдаш–бий и бирназаровский дед Белек–хан были правителями–руководителями северных кыргызских родов племени бугу, которые постоянно защищали родину и кыргызский народ от иноземных захватчиков.

- Сам Бирназар Баатыр в Прииссыккулье сумел консолидировать кыргызов вокруг общих целей на основе национального единства, преодолев разобщенность. В истории великий Бирназар Баатыр - человек, имя которого достойно вечной памяти, - настаивает полковник Албаков.

Он доволен и своими солидными находками в библиотеках. Оказывается, бирназаровские подвиги были отражены в трудах знаменитого Николая Аристова (1847–1910), исследователя истории кыргызского народа.

С военной четкостью полковником Албаковым установлено, что под предводительством Бирназара Баатыра бугинцы и другие кыргызские племена продолжали успешно сражаться с калмаками и джунгарами. Бирназар был хорошим воином, смелым бойцом, дрался на копьях и саблях. Ему не было равных в стрельбе из лука и борьбе. Он был еще и отменным разведчиком, знал все калмакские айылы в Иссык–Кульской долине и даже взаимоотношения калмаков между собой, что ему очень помогало в борьбе с врагом.

Девятью годами раньше судьбоносного 1758 года, в 1749 году, калмаки выставили против кыргызов 27–тысячное войско. Однако после трех месяцев сражений борьба закончилась поражением захватчиков. Эти крупные победы стали переломным этапом в истории Кыргызстана, началом освобождения кыргызской земли от захватчиков.

Именно в 1749–м, воспользовавшись усилением междуусобной войны за власть в Джунгарии, кыргызы разгромили большое войско калмаков. Пользуясь ослаблением Джунгарского ханства, многие семейства кыргызских племен, ранее откочевавших в Ферганскую долину, во главе с Бирназаром бием и другими предводителями начали возвращаться на свои земли в Страну Ала–Тоо. Однако до полного освобождения своих земель им пришлось еще воевать с джунгарами. Объединение кыргызских племен во главе с баатырами Бирназаром, Атаке, Бердике, Эсенгулом, Шапаком, Черикчи и другими родоправителями племени со своими воинами освободили от них Таласкую, Чуйскую долину, затем - Чон–Кемин, Кочкор и, наконец, Иссык–Кульскую котловину.

Полковник Албаков резюмирует так:

- Действительно, после рождения Бирназара Баатыра, моего предка в седьмом поколении, прошло ровно три столетия. Выражаясь современными терминами, Бирназар Баатыр прежде всего мечтал о единстве народа и суверенитете страны. Имя этой исторической личности его потомки вспоминают с гордостью и восхищением. Он поистине стал одним из основоположников кыргызской государственности! И он всегда выступал за добрососедские отношения с Россией.

Продолжая дела династии

Полковник милиции Оболбек Албаков после выхода в отставку стал одним из самых активных деятелей, занимающихся увековечением памяти бугинских ханов XVIII - XIX веков. Причем Оболбек Карифович после выхода на полковничью пенсию постоянно на связи с потомками ханов Бирназара, его сына Муратаалы и внука Тилекмата во всех регионах Страны Ала–Тоо. Он как на работу ходит в кыргызстанские архивы, постоянно связывается и с архивами российскими и казахстанскими. О своих поисках и находках энтузиаст постоянно информирует редакцию "ВБ".

Албаков сотоварищи гордятся тем, что в числе лауреатов высшей награды Тилекматовского общественного фонда, золотого нагрудного знака, экс–президент Роза Отунбаева, экс–посол Казахстана в Кыргызстане, народный писатель Казахстана и народный поэт Кыргызстана Мухтар Шаханов, бывший посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч.

Уж да, потомки великих ханов на наградное золото не скупятся. Ведь они убеждены, что успешно продолжают великое дело государственных деятелей и дипломатов Бирназара Баатыра и Тилекмата Аке, крепят дружбу народов.

- Мы уже много лет успешно продолжаем поиски архивных и других материалов и о таких потомках великих ханов, как старший полковой разведчик в годы Великой Отечественной войны мой отец Кариф Албаков, и многих других. Ведь, к примеру, Кариф Албаков давал подписку о неразглашении военной тайны, и многие подробности его военной биографии стали известны только после смерти и запросов в архивы, - рассказывает Оболбек Албаков.

Надо напомнить и о том, что однажды целая делегация энтузиастов во главе с Оболбеком Албаковым пришла в редакцию "Вечернего Бишкека", чтобы рассказать о своих новых находках, включая древний жертвенный столик, обнаруженный при строительстве обычного овощехранилища в Джети–Огузском районе. Сохранилась украшавшая один из углов стола изящная фигурка то ли тигренка, то ли львенка.

Говоря высоким слогом - новое свидетельство высокой древней культуры Прииссыккулья еще раз подтверждает глубокие корни государственности Кыргызстана в самом широком ее смысле.

Было и такое открытие, тоже коллективное. Оболбек Албаков и другие энтузиасты поделились с читателями "Вечерки" радостью, когда именно коллективно нашли серебряные печати своего предка. Арабской вязью на старочагатайском языке на печатях написано, например, следующее: "Сын Жылкыайдара Тилекмат бахадур объявлен ханом племени бугу. 1862 год".

Однако по общему правилу открытия гораздо чаще случаются индивидуальные, а не коллективные. Лично Оболбек Албаков разыскал в архивах выполненный арабской графикой текст послания кыргызов–бугинцев российскому императору с просьбой о "высоком покровительстве, изъявляя в то же время желание наше принять присягу на верноподданство России". Предположительная датировка документа на старочагатайском языке - 1853 год. Первая из приложенных печатей принадлежит хану Тилекмату.

Судьба Тилекмата была необычной. Он властвовал над бугинцами и другими кыргызскими племенами тогда, когда на смену верховному владычеству Кокандского ханства шло владычество Российской империи. Плюс ко всему большой интерес к региону проявляли синьцзянский правитель Якуб–бек и эмиссары Британской империи.

Выражаясь современной терминологией, "позиция Тилекмата была принципиальной". Он хранил верность кокандским сюзеренам до последнего, даже когда кокандцы потерпели под Пишпеком и Токмаком поражения от русских военных отрядов, поддержанных местными манапами.

В классическом историческом труде академика Бегималы Джамгерчинова "Присоединение Киргизии к России" Тилекмат упоминается шесть раз как сторонник кокандцев и связанных с этим различных конфликтов начала 1860–х годов. Но власть кокандцев вскоре пошатнулась, а к середине 1860–х и вовсе в Северном Кыргызстане сменилась властью российской. И седьмое джамгерчиновское упоминание Тилекмата - совершенно в ином контексте. Тилекмат по просьбе полковника Колпаковского отправил своих джигитов Андагула и Кульджыгача к казахскому султану Сауруку с убедительной просьбой перекочевать на подвластную России территорию. Дело в том, что Саурук рисковал навсегда попасть в зависимость от синьцзянского правителя Якуб–бека.

То есть Тилекмат строго выполнял завет Бирназара Баатыра.

Исторические разыскания стали настоящим увлечением нынешних потомков великих ханов. Они не только собрали богатую коллекцию печатей своего предка, но и разыскали в санкт–петербургском архиве старинную фотовиньетку с изображением сына Тилекмата Чыныбая в русском офицерском мундире.

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Как считают нынешние потомки Бирназара и Тилекмата, именно серебряные тамги, как символы высокой ханской власти, сыграли большую роль в дипломатической деятельности этих правителей. Они мирили бугинцев с сарыбагышами, выступали от имени всех кыргызов перед Россией, Китаем и Кокандом. Великие ханы заслужили титул Миротворцев.

Их потомки считают наивысшими наградами для себя открытие грандиозного памятника Тилекмату Аке к его 200–летию в 1998 году в селе Оргочор Джети–Огузского района, затем, десятилетие спустя, открытие тилекматовского бюста в Таврическом дворце в Санкт– Петербурге.

Следующей высокой наградой будет открытие монумента Бирназару Баатыру в селе Джети–Огуз! Уже совсем скоро.

тайны рождения и смерти

Согласно разысканиям Албакова, Бирназар Алдаш уулу родился примерно в 1718 году на джайлоо Каркыра (здесь проходит нынешняя граница Кыргызстана и Казахстана) в семье знаменитого правителя племени бугу Белек хана.

- Бирназар Баатыр известен в народе как вождь, правитель, хан, датка, дипломат, народный герой, верховный бий племени бугу, один из руководителей борьбы кыргызского народа против гнета джунгарских, китайских, кокандских и казахских феодалов, - снова и снова повторяет Оболбек Албаков, но профессиональные историки услышали его только сейчас.

Албаковым документально установлен еще один немаловажный факт. Оказывается, согласно завещанию Бирназара Баатыра, он был похоронен в Арсланбапе (Арсланбобе) в священном месте Айып–Булак, здесь издревле покоятся знатные люди.

Айып–Булак находится как бы посередине между севером и югом кыргызских земель. Похороненные здесь вожди почитались и почитаются во всей Стране Ала–Тоо.