В Иркутской области осудили кыргызстанца за убийство начальника

В Усть-Илимске (Иркутская область) вынесен приговор 28-летнему гражданину Кыргызстана Гайратбеку Ульмасову за убийство человека. Жертвой стал его начальник, уроженец Китая, руководитель ООО "Трейд Экспорт", в котором ранее работал кыргызстанец и откуда был уволен незадолго до трагедии.

Как сообщили в Следственном комитете по Иркутской области, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения вердикта. Ульмасов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в ночь с 27 на 28 октября 2018 года он проник на территорию упомянутого ООО, расположенного на промышленной площадке лесопромышленного комбината Усть-Илимска. И нанес своему бывшему начальнику несколько ударов металлической трубой по голове, от которых тот скончался на месте происшествия. Преступник скрылся, а через несколько дней и вовсе покинул Россию, после чего был объявлен в розыск.

Следователями при осмотре места преступления за территорией предприятия была обнаружена маска и металлическая труба со следами крови. Изъяты видеозаписи с камер наблюдения магазина, где были приобретены маска и перчатки, и предприятия. На ней отчетливо видно, как в ту самую ночь на территорию объекта мужчина и через некоторое время убегает.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Новосибирска, после возвращения с родины. Приговором Усть-Илимского городского суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.