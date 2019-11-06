ГКНБ: В Бишкеке задержан разыскиваемый член РЭО "Хизбут-Тахрир"

Задержан разыскиваемый член РЭО "Хизбут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Госкомитетом нацбезопасности ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках борьбы с незаконной деятельностью религиозно-экстремистских и террористических организаций в городе Бишкек задержан "Амир" религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир" - гражданин одной из соседних республик Ш.Т., который на территории КР занимался координацией деятельности подпольных ячеек РЭО.

Установлено, что задержанный находился в межгосударственном розыске за причастность к РЭО "Хизбут-Тахрир" в одной из соседних республик.

Используя поддельный паспорт, Ш.Т. скрывался и вел активную экстремистскую деятельность на территории республики.

В отношении задержанного следственными органами ГКНБ КР начато досудебное производство в рамках зарегистрированного ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных ст. 359 ч.3, ст. 39 и ст. 358 ч.1 (Использование заведомо подложного документа с целью скрыть другое преступление, и незаконное пресечение госграницы) УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО-1 г.Бишкек. Ведется следствие.