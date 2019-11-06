В Бишкеке врачи ЦСМ отказались принять ребенка с ДЦП. Медиков накажут

Врачи ЦСМ №10 в Бишкеке отказались принять ребенка с инвалидностью и дать ему направление на прохождение медико-социальной экспертизы. Видеозапись была опубликована в социальных сетях.

Мужчина на записи стоит с ребенком на руках в коридоре медучреждения:

"Они боятся, что он умрет и испортит статистику. Поэтому не берут его на учет", - говорит он.

Малыш с рождения страдает ДЦП, не умеет ходить и держать самостоятельно шею. Родители хотели пройти медико-социальную экспертизу для получения инвалидности, но когда пришли в ЦСМ по месту жительства, врачи сказали, что ребенок не относится к их участку. При этом другие дети в этой семье, получают медицинскую помощь именно в этой поликлинике.

Родители малыша написали жалобу в Министерство здравоохранения, в этот же день ведомство отреагировало.

"Главным специалистом Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР Бермет Самагановой поручено руководителю ГСВ в ЦСМ № 10 незамедлительно оказать содействие в получении направления на повторную медико-социальную экспертизу", - сообщили в Минздраве.

К медицинским работникам ЦСМ №10 будут применены административные меры.