В Бишкеке врачи ЦСМ отказались принять ребенка с ДЦП. Медиков накажут

этот специалист минздрава в курсе, что ребенка с ДЦП должен осмотреть и оформить на МСЭ должен врач специалист, а именно детский невропатолог. Терапевт не имеет право осмотривать детей, тем более ребенка с ДЦП, если это не угрожает жизни пациенту
Врачи ЦСМ №10 в Бишкеке отказались принять ребенка с инвалидностью и дать ему направление на прохождение медико-социальной экспертизы. Видеозапись была опубликована в социальных сетях.
Мужчина на записи стоит с ребенком на руках в коридоре медучреждения:
"Они боятся, что он умрет и испортит статистику. Поэтому не берут его на учет", - говорит он.
Малыш с рождения страдает ДЦП, не умеет ходить и держать самостоятельно шею. Родители хотели пройти медико-социальную экспертизу для получения инвалидности, но когда пришли в ЦСМ по месту жительства, врачи сказали, что ребенок не относится к их участку. При этом другие дети в этой семье, получают медицинскую помощь именно в этой поликлинике.
Родители малыша написали жалобу в Министерство здравоохранения, в этот же день ведомство отреагировало.
"Главным специалистом Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР Бермет Самагановой поручено руководителю ГСВ в ЦСМ № 10 незамедлительно оказать содействие в получении направления на повторную медико-социальную экспертизу", - сообщили в Минздраве.
К медицинским работникам ЦСМ №10 будут применены административные меры.