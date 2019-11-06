В КНУ опять скандал? Подтвердились кадровая чехарда и финансовые нарушения

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции еще весной потребовал устранить финансовые и кадровые нарушения в Кыргызском Национальном Университете. Однако, спустя несколько месяцев ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Об этом VB.KG рассказал кандидат юридических наук Рамис Келдибеков.

После коллективного обращения студентов и преподавателей была создана рабочая группа. Итоги ее работы рассмотрели на комитете Жогорку Кенеша. Нашли целый ряд нарушений: необоснованные доплаты, раздутый штат административных сотрудников, незаконные увольнения и так далее, - рассказал Рамис Келдибеков.

Решение комитета в части о КНУ расписано на нескольких листах. Здесь подробно говорится о нарушениях. Например, у депутатов вызывает сомнение справка о несудимости преподавателя кафедры Теории и истории государства и права Галины Мукамбетовой, выданной в феврале 2019 года. Дело в том, что в июле 2018 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил ее к одному году лишения свободы за совершение преступления по статье 173 часть1 Уголовного кодекса КР. По амнистии она была освобождена от наказания.

- В 2016 году уголовное дело было возбуждено после того, как Мукамбаева взяла 3 тысячи долларов с аспиранта. В 2019 году в правоохранительные органы с заявлением обратился гражданин Казахстана с заявлением, что она взяла у него 28 тысяч долларов за докторскую работу. Естественно, что на диссертационный совет его докторская не попала и не могла попасть. То есть это мошенничество. Несмотря на все эти факты Галина Мукамбаева продолжает работать, а преподавателей, у которых нет нареканий, были уволены, - говорит Келдибеков.

Таким преподавателем стал и сам Рамис Келдибеков. В 2016 году у него закончился трудовой договор с университетом и он принял участие в конкурсе на замещение вакантной должности. Конкурс он не прошел, как он сам говорит из-за того, что стал не по нраву руководству. Впрочем итоги конкурса отменили из-за многочисленных нарушений законодательства. Министр образования, им тогда была Эльвира Сариева, распорядилась провести новый конкурс, дату которого не назначили до сих пор. Уже весной 2019 года комитет в Жогорку Кенеше вновь потребовал от руководства КНУ провести конкурс. Но и на этот раз требование было проигнорировано.

При этом другие люди, например Мукамбаева и прочие продолжают работать. С ними руководство заключают срочные договоры сроком на 1 год. По закону большинство сотрудников, по закону не попадают в число лиц, с кем могут быть заключены такие договоры, - продолжил Рамис Келдибеков.

Более трех лет он пытается пройти конкурс, чтобы начать преподавать в университете. Результата пока нет. Но за эти годы, по его словам, он понял, что вся система высшего образования постепенно деградирует.

- В системе высшего образования нужно постоянно что-то пробовать, меняться. А наше образование застыло. Национальный университет мог бы стать площадкой для развития всего высшего образования. Ведь здесь есть все условия и совсем не сложно сделать так, чтобы КНУ по уровню комфорта не уступал АУЦА, а по качеству даже превосходил его. На самом деле система образования не такая сложная, чтобы раздувать административный штат. Ведь это трата бюджетных денег. Например бюджет Национального университета - полмиллиарда сомов. Это даже больше, чем бюджет Таласской области. И это только деньги студентов. А ведь есть еще помощь от международных партнеров: корейский центр, китайский центр и так далее. На это деньги можно было бы внедрять новые технологии, отремонтировать наконец студенческие общежития и даже начать строить жилье для преподавателей. Но руководство вуза в этом году отчиталось, что сделали ремонт на 7 млн сомов. А где остальные деньги? - задается вопросом Рамис Келдибеков.

Он считает, что вопрос этот должен быть адресован к ректору университета Канату Садыкову. Он был министром образования с 2010 по 2014 годы.

- В годы пока ведомство возглавлял Садыков произошло несколько громких коррупционных скандалов с незаконным зачислением студентов в КРСУ, Мед. Академию и ОшГУ. Кроме того, именно под его руководством начали выпуск учебников в типографиях иностранных государств, тем самым завышая стоимость каждой книги. Отдельная история, как Евразийскому университету удалось получить лицензию Минобразования, - говорит Келдибеков.

По словам кандидата юридических наук, правоохранительным органам стоит обратить внимание и детально разобраться в тех процессах, которые сегодня происходят в системе образования в целом и Кыргызском национальном университете в частности.

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