Сооронбай Жээнбеков: Турдакун Усубалиев – лидер особой эпохи

"Турдакун Усубалиев - лидер особой эпохи, уникального исторического периода кыргызского государства, при котором произошло стремительное развитие страны", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 ноября, на торжественном мероприятии по случаю 100-летия видного государственного и общественного деятеля Кыргызстана Турдакуна Усубалиева в Кыргызской Национальной Филармонии им. Т. Сатылганова.

Текст выступления Главы государства приводится полностью:

"Уважаемые соотечественники!

Редко бывают случаи, когда историю всей страны невозможно рассматривать отдельно от судьбы отдельной личности.

Такова судьба Турдакуна Усубалиева - личности с большой буквы, гордости нашего народа, патриарха кыргызской политики, 100-летний юбилей которого мы сегодня отмечаем.

Юбилей национального лидера, в течение четверти века руководившего Кыргызстаном и сумевшего поднять страну на высокую ступень развития, является ярким событием. Мы отмечаем юбилей с гордостью.

Период с 1961 года по 1985 год, когда страна находилась под руководством Турдакуна Усубалиева, стал золотой эпохой в развитии страны, которая вписана в нашу историю золотыми буквами.

Уверен, что историческое значение этих лет, труд народа, сотворившего эту историю, и высокие лидерские качества Усубалиева, обеспечившие прогресс и развитие в стране, с каждым годом будут проявлены еще отчетливей.

Это был период расцвета не только в экономике, но и во всех сферах жизнедеятельности Кыргызской ССР.

Когда экономика какой-либо страны начинает развиваться бурными темпами, сразу начнут говорить об "экономическом чуде", начинают исследовать его причины и предпосылки.

А во времена Усубалиева практически во всех сферах - в сельском хозяйстве, в промышленности, в энергетике, в здравоохранении, в науке и образовании, в культуре и др. было отмечено "чудо развития".

Этот период мы по праву можем оценить, как особую эпоху развития не только в экономике, но и как широкомасштабное развитие всей страны в целом.

В подтверждение своих слов хотел бы привести ряд фактов.

За эти годы в республике начала развиваться промышленность, были построены гидроэлектростанции, заводы, фабрики, предприятия легкой промышленности.

Были построены и введены в эксплуатацию Токтогульская, Курпсайская, Ташкумырская, Шамалдысайская, Учкоргонская гидроэлектростанции, имеющие огромное значение для всей Центральной Азии.

Завершилось строительство дороги Ош-Фрунзе, имеющее ключевое значение для территориальной целостности республики.

Были построены автодороги Джамбул - Талас - Суусамыр, Ош-Сарыташ-Карамык.

Многие из присутствующих в этом зале были свидетелями того, как были построены и введены в эксплуатацию международный аэропорт "Манас", площадь "Ала-Тоо", Национальная филармония, Кыргызский драматический театр, Русский драматический театр, Дом правительства, Академия наук, Центральная библиотека, Исторический музей, Центральный цирк, здания органов безопасности и обороны.

Вопросы по проектированию, финансированию и качественному строительству данных объектов находились под личным контролем Турдакуна Усубалиевича.

В эти же годы были построены несколько микрорайонов и сданы в эксплуатацию сотни тысяч квартир.

Великий писатель современности Чынгыз Айтматов называл Турдакуна Усубалиевича "главным архитектором столицы", признавая его особый вклад в развитие столицы республики.

По всей республике были построены больницы, места для отдыха, высшие учебные заведения, социальные объекты.

Также были построены и сданы в эксплуатацию административные здания всех областей и районов.

За период руководства Турдакуна Усубалиева произошло становление высокомеханизированного сельского хозяйства. Были освоены новые земли. Более 300 тысяч га земли было обеспечено поливной водой, земледелие развивалось хорошими темпами.

Бурное развитие получило животноводство. Были улучшены породы овец, коров, лошадей.

Темпы производства мяса, молока, шерсти были очень высокими, и в этой сфере республика занимала важное место среди республик бывшего Союза.

Начали работать крупные мясные комбинаты, молочные заводы, произошло бурное развитие перерабатывающей промышленности.

В годы руководства Усубалиева культурному развитию народа уделялось особое внимание. По количеству получивших звание "Герой Социалистического труда" и работников культуры, удостоенных звания "Народный артист СССР", наша республика занимала третье место по Союзу.

"Чудо кыргызского кино" было признано на мировом уровне.

Увеличилось количество представителей национальной интеллигенции, наука и образование развивались ударными темпами, республика приняла участие в проектах по исследованию космоса, обороны и машиностроения.

Этот период, действительно, было временем бурного национального развития, кардинальных изменений во всех сферах.

Турдакун Усубалиевич активно боролся за то, чтобы Кыргызстан из аграрной страны превратился в реальную аграрно-индустриальную страну. И сумел добиться этого.

Тот факт, что в 80-годы Кыргызстан осуществлял экспорт различной промышленной продукции в 53 страны мира, является ярким тому подтверждением.

Кроме этого, Турдакун Усубалиевич сумел отвести от Кыргызстана угрозы, связанные с попытками реализации различных опасных проектов.

Старшее поколение хорошо помнит, как ему удалось предотвратить катастрофические по сути решения о перенаправлении воды Сон-Куля в реку Нарын и о строительстве водохранилища на реке Чаткал, вследствие чего эта территория могла остаться под водой.

Много сил было приложено с его стороны на то, чтобы добиться прекращения выращивания конопли в Чуйской области и опиумного мака на Иссык-Куле. Снова и снова обивая пороги соответствующих руководителей, поднимая этот вопрос на всевозможных площадках, он, наконец, добился данной цели и отвел угрозу от генофонда нации.

Все эти факты являются ярким доказательством его патриотизма, дальновидности и преданности интересам народа и страны.

Уважаемые соотечественники!

Турдакун Усубалиев был государственным, партийным деятелем не только республиканского, но и общесоюзного масштаба.

В 1943 году он был отправлен в партийную школу и после двух лет учебы до 1955 года - в течение десяти лет - работал в аппарате Центрального комитета КПСС.

12 лет проработал в Москве, побывал практически во всех республиках Советского Союза. Хорошо знал жизнь, экономику, культуру других союзных республик. Это позволило ему приобрести глубокие знания, широкий взгляд на вещи и события, приобрести богатый политический опыт.

За годы руководства Кыргызстаном Турдакун Усубалиев пять раз избирался депутатом Верховного Совета СССР.

На пленумах и съездах Центрального Комитета КПСС поднимал актуальные и проблемные вопросы, сумев проявить себя как партийный руководитель, радеющий за интересы всего Союза.

Турдакун Усубалиевич был партийным деятелем, который верой и правдой служил интересам партии, но в то же время очевидно, что вся его жизнь, весь его труд всегда был посвящен народу и стране.

Когда его несправедливо исключили из рядов партии, поддержка и почитание народа дали ему сил и вселили веру в торжество справедливости.

И в наши дни страна нуждается в таких людях, которые придерживаются позиции "Интересы Отечества выше моих личных интересов".

Нам необходимо объединяющее чувство единства под лозунгом "Мой Кыргызстан".

И примеры всему этому мы находим в жизнедеятельности Турдакуна Усубалиевича.

Уважаемые соотечественники!

Турдакун Усубалиевич внес особый вклад в развитие парламентаризма в Кыргызстане.

Начиная с 1995 года он дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и внес особый вклад в принятие самых важных решений в истории независимого государства.

Мне также довелось бок о бок поработать с ним в парламенте страны, будучи депутатом Жогорку Кенеша.

Мы оба были председателями двух профильных комитетов. Вместе были членами некоторых депутатских комиссий.

Я сам был свидетелем того, как он поднимал важные и актуальные вопросы на заседаниях парламента, как приводил обоснованные аргументы в защиту своей позиции. Думаю, среди вас также немало тех, кто хорошо знает Турдакуна Усубалиевича по его делам.

Турдакун Усубалиев четко и со знанием дела инициировал вопросы, связанные с экономикой страны, в особенности - с сельским хозяйством, водопользованием и горнорудной промышленностью.

Он всегда умело убеждал различных руководителей и политиков весомыми доводами, основанными на цифрах и фактах.

Нет сомнений, что Турдакун Усубалиев был дальновидным политиком, пользующимся международным авторитетом, у которого было четкое видение будущего страны и народа.

Уважаемые современники!

На какой бы должности ни находился Турдакун Усубалиевич, будь он руководителем государства или депутатом парламента, всегда твердо стоял на своей позиции, свято чтил свой долг перед народом и страной и всегда жил не ради себя, а ради своего народа.

Он действительно был живой легендой, ходячим архивом с феноменальной памятью, благодаря которой он знал в лицо и помнил каждого кадра в регионах страны.

Его жизнь и деятельность во благо государства навсегда останутся в памяти народа, как воплощение чистоты и порядочности в деле служения Отечеству.

Наш уважаемый аксакал прожил непростую и достойную жизнь без высокомерия, без стремления к личному обогащению и не поддаваясь искушениям власти.

Уверен, что его жизнедеятельность и труд во благо народа и страны, как прекрасный пример беззаветного служения Родине, будет вдохновлять подрастающее поколение к новым свершениям.

Уважаемые соотечественники!

В настоящее время люди разных политических взглядов дают свои личные оценки деятельности Турдакуна Усубалиева как руководителя.

Большинство из них уверены в мудрости и дальновидности, ярко выраженных лидерских качествах, удивительной работоспособности этой уникальной личности.

Даже непримиримые критики Усубалиева не могут отрицать того факта, что он был яркой личностью, посвятившей всю свою жизнь служению народу, признают его глубокие знания, его мышление на государственном уровне.

Если взглянуть на пройденный Турдакуном Усубалиевым жизненный путь, то можно отметить, что даже в самый сложный период господства тоталитарной системы он интересы кыргызского народа ставил превыше всего и всеми силами старался их защищать.

Он жил, радовался и переживал за будущее кыргызского народа.

Уважаемые соотечественники!

В истории Кыргызской Республики жизнедеятельность почитаемого руководителя, охватившая практически целую эпоху, занимает особое место. Его имя и дела оставили неизгладимый след в памяти народа.

Скоро подойдет к концу пятилетний срок, обозначенный в законе по присвоению имени великой личности.

Имя Усубалиева присвоено Курпсайской ГЭС, строительство которой было осуществлено под его личным контролем.

Кроме того, считаю правильным присвоение его имени Старой площади перед Домом Правительства, где он не раз принимал праздничные парады, а также одному из районов города Бишкек.

Самое главное - памятники, воздвигаемые нами этой великой личности, наша память о нем измеряется достойным продолжением его пути.

Он продемонстрировал истинную порядочность руководителя.

Его жизнь - пример для подражания, прекрасный урок, образец кристально чистого служения стране.

Нам необходимо учиться на примере такой великой личности и, не покладая рук, работать во благо народа и страны.

Турдакун Усубалиев - лидер особой эпохи, уникального исторического периода кыргызского государства, при котором произошло стремительное развитие страны.

Его имя навсегда будет вписано в память истории в качестве выдающегося государственного и политического руководителя.

Сегодня мы все еще раз склоняем головы перед светлой памятью Турдакуна Усубалиева, с благодарностью и признанием отмечаем его труд во благо народа и страны.

Все мы должны объединить усилия для того, чтобы достойно продолжить великий путь, и оставить потомкам процветающую страну и развитый Кыргызстан!

Пусть на нашей земле всегда царят мир и благоденствие!