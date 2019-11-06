Девушка, упавшая с 11 этажа, находится в крайне тяжелом состоянии

Сегодня, 6 ноября, молодая женщина 20-25 лет сорвалась с крыльца пожарной лестницы на уровне 11 этажа в строящейся многоэтажки. Информацию подтвердили в ГУВД Бишкека.

Несчастье произошло примерно в 12.30 в доме на пересечение улиц Тыныстанова и Киевская. Прохожие вызвали милицию, когда увидели девушку на большой высоте, готовую прыгнуть. Милиция прибыла вовремя, однако остановить девушку от падения не удалось.

В Минздраве VB.KG сообщили, что после падения девушку доставили БНИЦТиО. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Она получила ушиб головного мозга тяжелой степени, сейчас находится в реанимации.