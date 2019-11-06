Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Девушка, упавшая с 11 этажа, находится в крайне тяжелом состоянии

115  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 6 ноября, молодая женщина 20-25 лет сорвалась с крыльца пожарной лестницы на уровне 11 этажа в строящейся многоэтажки. Информацию подтвердили в ГУВД Бишкека.

Несчастье произошло примерно в 12.30 в доме на пересечение улиц Тыныстанова и Киевская. Прохожие вызвали милицию, когда увидели девушку на большой высоте, готовую прыгнуть. Милиция прибыла вовремя, однако остановить девушку от падения не удалось.

В Минздраве VB.KG сообщили, что после падения девушку доставили БНИЦТиО. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Она получила ушиб головного мозга тяжелой степени, сейчас находится в реанимации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383039
Теги:
ГУВД, Минздрав, суицид, Кыргызстан, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  