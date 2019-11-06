Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

FIFA может запретить Федерации футбола КР проводить матчи с болельщиками

148  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова провела заседание организационного комитета по подготовке и участию национальной сборной Кыргызской Республики по футболу в официальных товарищеских и отборочных матчах Чемпионата мира по футболу 2022 года и Кубка Азии 2023 года.

На заседании были обсуждены вопросы обеспечения общественного порядка на стадионе, предотвращения давки, не допущения прохода на стадион безбилетников, организации транспортного движения в центре города Бишкек.

Представитель Федерации футбола Кыргызской Республики проинформировал, что федерация ожидает решения дисциплинарного комитета FIFA относительно нарушения во время матча между сборными Кыргызской Республики и Мьянмы, когда один из болельщиков выбежал на поле. Теперь Федерацию футбола ожидают санкции за данное происшествие, в том числе комитет может наложить денежный штраф или запретить проводить матчи на стадионе с болельщиками.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова напомнила, что в последние годы в стране активно развивается футбол и наблюдается повышенный интерес к данному виду спорта.

"Наши болельщики с нетерпением ждут отборочные игры национальной сборной по футболу. Мы рассчитываем, что наша команда сможет пройти в следующий этап турнира. Ребята показывают хорошую игру и хорошие результаты. Мы в свою очередь должны оказать содействие, решить все организационные моменты и подготовить стадион на должном уровне", – сказала она.

Вице-премьер-министр напомнила, что при проведении матчей отборочного этапа чемпионата мира в республику приедут не только соперники, но и их болельщики, представители средств массовой информации.

"Учитывая это, стадион необходимо привести в порядок, отремонтировать его, а также обеспечить меры безопасности на должном уровне", - резюмировала Алтынай Омурбекова.

Представитель Министерства внутренних дел отметил, что матч между сборными Кыргызской Республики и Японии вызовет у болельщиков ажиотаж и заверил, что вопросам обеспечения безопасности и порядка на стадионе и вокруг него будет уделено особое внимание.

Как известно, в отборочных играх квалификационного раунда на чемпионат мира по футболу 2022 года, национальная сборная Кыргызской Республики попала в группу F вместе с командами Японии, Таджикистана, Монголии и Мьянмы.

Финальная часть чемпионата мира пройдет в Государстве Катар в 2022 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383041
Теги:
правительство, футбол, чемпионат мира, Кыргызстан, Алтынай Омурбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  