FIFA может запретить Федерации футбола КР проводить матчи с болельщиками

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова провела заседание организационного комитета по подготовке и участию национальной сборной Кыргызской Республики по футболу в официальных товарищеских и отборочных матчах Чемпионата мира по футболу 2022 года и Кубка Азии 2023 года.

На заседании были обсуждены вопросы обеспечения общественного порядка на стадионе, предотвращения давки, не допущения прохода на стадион безбилетников, организации транспортного движения в центре города Бишкек.

Представитель Федерации футбола Кыргызской Республики проинформировал, что федерация ожидает решения дисциплинарного комитета FIFA относительно нарушения во время матча между сборными Кыргызской Республики и Мьянмы, когда один из болельщиков выбежал на поле. Теперь Федерацию футбола ожидают санкции за данное происшествие, в том числе комитет может наложить денежный штраф или запретить проводить матчи на стадионе с болельщиками.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова напомнила, что в последние годы в стране активно развивается футбол и наблюдается повышенный интерес к данному виду спорта.

"Наши болельщики с нетерпением ждут отборочные игры национальной сборной по футболу. Мы рассчитываем, что наша команда сможет пройти в следующий этап турнира. Ребята показывают хорошую игру и хорошие результаты. Мы в свою очередь должны оказать содействие, решить все организационные моменты и подготовить стадион на должном уровне", – сказала она.

Вице-премьер-министр напомнила, что при проведении матчей отборочного этапа чемпионата мира в республику приедут не только соперники, но и их болельщики, представители средств массовой информации.

"Учитывая это, стадион необходимо привести в порядок, отремонтировать его, а также обеспечить меры безопасности на должном уровне", - резюмировала Алтынай Омурбекова.

Представитель Министерства внутренних дел отметил, что матч между сборными Кыргызской Республики и Японии вызовет у болельщиков ажиотаж и заверил, что вопросам обеспечения безопасности и порядка на стадионе и вокруг него будет уделено особое внимание.

Как известно, в отборочных играх квалификационного раунда на чемпионат мира по футболу 2022 года, национальная сборная Кыргызской Республики попала в группу F вместе с командами Японии, Таджикистана, Монголии и Мьянмы.

Финальная часть чемпионата мира пройдет в Государстве Катар в 2022 году.