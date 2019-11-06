Президент предложил присвоить имя Турдакуна Усубалиева району в Бишкеке

Президент Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Турдакуна Усубалиева одному из четырех районов Бишкека. Об этом он заявил сегодня, 6 ноября, во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 100-летия видного государственного и общественного деятеля.

Глава государства отметил, что в годы, когда страной управлял Турдакун Усубалиевой произошел мощный рывок во всех сферах: строительстве, экономике, промышленности, здравоохранении, в искусстве и культуре.

Имя Усубалиева присвоено Курпсайской ГЭС, строительство которой было осуществлено под его личным контролем. Кроме того, считаю правильным присвоение его имени Старой площади перед Домом Правительства, где он не раз принимал праздничные парады, а также одному из районов города Бишкек, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, на этой неделе на одном из мероприятий в Нарыне, выступающий предложил присвоить столице имя Турдакуна Усубалиева. Предложение активно обсуждали в социальных сетях. Фонд имени Турдакуна Усубалиева не поддержал идею, объяснив, что сам Турдакун Усубалиевич не дал бы своего согласия на переименование столицы.

Турдакун Усубалиев является выдающимся политическим и общественным деятелем. С 1961 по 1985 годы являлся Первым секретарем ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР. После обретения независимости дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша.