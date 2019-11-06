Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Президент предложил присвоить имя Турдакуна Усубалиева району в Бишкеке

141  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Турдакуна Усубалиева одному из четырех районов Бишкека. Об этом он заявил сегодня, 6 ноября, во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 100-летия видного государственного и общественного деятеля.

Глава государства отметил, что в годы, когда страной управлял Турдакун Усубалиевой произошел мощный рывок во всех сферах: строительстве, экономике, промышленности, здравоохранении, в искусстве и культуре.

Имя Усубалиева присвоено Курпсайской ГЭС, строительство которой было осуществлено под его личным контролем. Кроме того, считаю правильным присвоение его имени Старой площади перед Домом Правительства, где он не раз принимал праздничные парады, а также одному из районов города Бишкек, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, на этой неделе на одном из мероприятий в Нарыне, выступающий предложил присвоить столице имя Турдакуна Усубалиева. Предложение активно обсуждали в социальных сетях. Фонд имени Турдакуна Усубалиева не поддержал идею, объяснив, что сам Турдакун Усубалиевич не дал бы своего согласия на переименование столицы.

Турдакун Усубалиев является выдающимся политическим и общественным деятелем. С 1961 по 1985 годы являлся Первым секретарем ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР. После обретения независимости дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383042
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Бишкек, Кыргызстан, Турдакун Усубалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  