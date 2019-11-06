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Задержанный в Москве по подозрению в терроризме оказался гражданином КР

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- Евгений Денисенко
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Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Москве начато расследование уголовного дела в отношении выходца из Кыргызской Республики. Он, как сообщили в этом ведомстве, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч.1 ст.205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

По данным следствия, 30-летний кыргызстанец в сентябре текущего года приехал в Москву с целью совершения террористического акта. На протяжении месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц.

"Благодаря совместной работе следователей ГСУ, сотрудников УФСБ РФ по Москве и Московской области и столичной полиции пресечена деятельность указанного лица. В ходе допроса подозреваемый признал вину. В настоящее время по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - сообщили в столичном Следкоме.

Как сообщала накануне редакция VB.KG, задержанного, по предварительным данным, зовут Талант Онуров. Черемушкинский суд Москвы отправил подозреваемого под арест на срок до 1 января 2020 года. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/383043
Теги:
задержание, Россия, терроризм, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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