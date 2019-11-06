Чемпионат КР по футболу: Золотые медали первенства завоевал "Дордой"

Завершился чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд премьер - лиги. Второй год подряд золотые медали первенства страны завоевал столичный "Дордой".

. Этот показатель стал рекордным для нашего футбольного чемпионата. Всего на счету "Дордоя" 11 побед в национальных первенствах.Кыргызстана.

В последнем туре чемпионата, который прошел 5 ноября, "Дордой" со счетом 7:0 (!) обыграл команду из Кара - Балты. Очередной хет - трик на свой счет записал легионер из Туркмении Вахит Оросзахедов, который в нынешнем году 20 раз огорчал ворота вратарей противоборствующих команд. В лучшие свои матчи "Дордой" демонстрировал острый, комбинационный футбол, уверенно действовал в защите, что и позволило одержать ему в завершившемся первенстве 21 победу. Команда сейчас укомплектована в основном воспитанниками своей футбольной школы, с подрастающим поколением работают восемь квалифицированных тренеров. Детско - юношеские дружины "Дордоя" каждый год завоевывают золотые медали в первенствах страны среди своих сверстников. Во главе этой четко выстроенной пирамиды стоит большой поклонник футбола, его меценат, известный в стране предприниматель Аскар Салымбеков. Он не жалеет средств для поддержки своей любимой команды и юных талантов. По предварительным расчетам, бюджет футбольного клуба "Дордой" - более одного миллиона долларов, что для всего кыргызстанского спорта является весьма впечатляющей суммой.

В "Дордое" раскрылся талант молодого тренера из Краснодарского края Александра Крестинина. Десять лет назад он был играющим тренером команды "Нефтчи" (Кочкор - Ата), но потом бывшие руководители Федерации футбола Кыргызстана доверили ему руководить сборной страны. А в 2017 году Крестинин возглавил "Дордой" и вот уже второй сезон его подопечные завоевывают золотые медали чемпионата страны.

На втором месте - ошский "Алай".Эта команда в последние два года немного сбавила свои победные обороты, хотя до этого три раза становилась чемпионом страны. Основная проблема "Алая" - нехватка квалифицированных футболистов. По этой причине в составах ошан выступают футболисты среднего уровня из России, Узбекистана и даже африканских государств.Кроме того, "Алай" возглавляют местные тренеры, уровень квалификации которых также оставляет желать лучшего. В нынешнем чемпионате ошане завоевали 62 очка, выиграли 20 матчей, забили в ворота соперников 66 мячей, а в свои пропустили 35. Этот показатель для "Алая" также далеко не самый лучший. В прошлые сезоны он забивал в ворота противоборствующих команд гораздо больше мячей, Но самое главное, демонстрировал более уверенную, стабильную игру.

Бишкекские болельщики в эти дни чувствуют себя именинниками. Их любимый клуб "Алга" после многолетнего перерыва вновь завоевал бронзовые награды. Как это ни горько признавать, некога самый популярный клуб Кыргызстана, который знали не только в Советском Союзе, но и за рубежом, после 1994 года ни разу не становился чемпионом суверенного Кыргызстана. Более того, в нулевых годах его вообще не существовало. До сознания бывших бишкекских градоначальников никак не доходила мысль, что "Алга" - не просто футбольная команда, а лицо всего кыргызстанского спорта, его визитная карточка.И только восемь лет назад "Алгу" удалось реанимировать. Однако, поддержка самой популярной команды и на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Да, у клуба появился свой стадион, создана структура по воспитанию юных футболистов, но у взрослой команды нет достаточных стимулов для борьбы за первое место в чемпионате страны. У руководителей клуба не хватает возможностей для приглашения в состав своей дружины мастеровитых, квалифицированных игроков. Отсюда и результат. В нынешнем сезоне алгинцы набрали 47 очков, забили в ворота соперников 47 мячей, а в свои пропустили 35. Средненький показатель. Неужели нынешний мэр Бишкека Азиз Суракматов не хочет ничего делать для того, чтобы "Алга" стала чемпионом страны. Похоже, что это действительно так. Градоначальник не был ни на одном матче "Алги".

О многом говорит этот факт

Всего на одно очко отстал от "Алги" кочкоратинский "Нефтчи". Эта дружина в нынешнем сезоне совершила небольшое футбольное чудо, обыграв в финальном матче розыгрыша Кубка Кыргызстана бишкекский "Дордой" со счетом 1:0. А вот в чемпионате страны нефтянники выступали крайне нестабильно. Они могли победить лидеров первенства, но уступить середнячкам и даже аутсайдерам чемпионата. Но руководители "Нефтчи" полны честолюбивых амбиций. В будущем году они намерены усилить состав команды, обеспечить игроков всем необходимым. Остается пожелать отцам - командирам кочкоратинских нефтянников больших побед и зрелищного футбола. В нынешнем сезоне "Нефтчи" завоевала 46 очков, разница забитых и пропущенных мячей составляет всего лишь 10 мячей.

Главное разочарование сезона - кантская "Абдыш - Ата", которая еще три - четыре года назад боролась за золотые медали, а сейчас скатилась в стан середнячков премьер - лиги. Двадцать лет назад основатель клуба, известный пивоваренный король страны Советбек Сакебаев создал в Канте настоящее футбольное царство: возвел несколько футбольных полей с искусственным и естественным покрытием, открыл Академию футбола, а к руководству главным клубом приглашал даже тренеров из Голландии. Но затем ,обидевшись на прохладное отношение руководства Федерации футбола к своей команде, которое, по его мнению, выражалось в том, что "Абдыш - Ату" засуживали в принципиальных матчах, охладел к ней. И сейчас клуб из Канта выглядит в первенстве сиротой при живом и здравствующем "отце". Все опытные футболисты давно покинули команду, цвета "Абдыш - Аты" сейчас защищают игроки далеко не самого высокого уровня. "Абдыш - Ата" в нынешнем сезоне заняла пятое место, в ворота соперников был забит 41 мяч, а в свои ворота команда пропустила 59 голов.

Шестое место в турнирной таблице занимает команда "Илбирс" (Бишкек). которая только пытается найти свою игру в национальном первенстве. А далее следуют откровенные неудачники турнира: "Кара - Балта" и "Академия - лидер" (Иссык - Кульская область). Будем надеяться на то, что в следующем сезоне аутсайдеры чемпионата сделают работу над ошибками.