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В Беловодске Камаз заехал на детскую площадку, едва не сбив детей

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- Екатерина Улитина
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В редакцию VB.KG обратились жители села Ак-Суу Московского района Чуйской области.

Инцидент произошел в Беловодске в селе Ак-Суу. Возле детской площадки КамАЗ врезался в столб высоковольтных линий электропередач. За рулем сидел очень пьяный водитель. Весь этот район в итоге осталось без света. Электричество пропало в 24-х трехэтажных домах, в двух пятиэтажках и еще на четырех улицах с частной застройкой.

После ДТП сразу приехали родственники водителя и начали кому-то звонить. Потом приехали сотрудники ГАИ, но они просто сидели в машине, пока, мы жители, не стали снимать на видео. Тогда они стали делать вид, что что-то делают, прошлись вокруг машины, потом посадили водителя в машину и уехали. Место ДТП не проверили, не измеряли, не осмотрели, даже не сфотографировали. Нам уже всем ясно что это всё останется безнаказанно.


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URL: https://www.vb.kg/383049
Теги:
дети, ДТП, отключение электроэнергии, Чуйская область
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