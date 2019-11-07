До выборов далеко, а депутаты уже демонстрируют заботу о народе

Главной политической новостью за последнее время была попытка парламентариев "отыграть" назад скандальные поправки к выборному законодательству: депутаты вынесли на общественное обсуждение предложение о снижении порогового барьера для партий с 9 до 5 процентов.

Снять барьер

В 2017 году за поправки к Конституционному закону "О выборах" проголосовали 100 из 120 депутатов Жогорку Кенеша. Теперь парламентарии пытаются отменить введение принятого на тот момент проходного барьера для партий в 9 процентов.

Дело в том, что если закон останется в существующем виде, то выборы могут не состояться, так как 9–процентный порог непреодолим для большинства. Прошлые выборы показали, что даже 7 процентов - слишком много для отечественных политических объединений. Если пороговый показатель не снизить, то существует вероятность, как считают эксперты, что в ЖК пройдет только одна или две партии. Это автоматически сделает парламент нелегитимным, поскольку ни одна из политорганизаций не может получить 60 мандатов.

С инициативой снизить пороговый барьер выступили депутаты от фракции "Республика - Ата–Журт" Мирлан Жеенчороев, Жанар Акаев, депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко, депутат от фракции "Онугуу–Прогресс" Исхак Масалиев и депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев.

Эти депутаты считают, что в нынешней ситуации высокий проходной порог приведет к ограничению пропорционального представительства различных политических сил в парламенте, а также конституционных прав граждан на представительство в парламенте.

Для продавливания снижения порога начинают превозносить даже опыт стран бывшего СССР, где на парламентских выборах по пропорциональной системе избирательные пороги не превышают 7 процентов.

Также предлагается снизить объем избирательного залога. Это, как объясняют авторы поправок, позволит создать партиям равные возможности участия в выборах. В 2010 году участвовали 29 партий, а в 2015–м, когда сумма избирательного залога была увеличена до 5 миллионов сомов, - всего 14 партий.

- Слишком большой размер требуемого от политпартии избирательного залога может помешать участию в выборах множеству партий по причине их финансово–экономического положения. Это также создает образ того, что быть кандидатами в депутаты парламента можно лишь обеспеченным гражданам. Право на участие в парламенте и правительстве должно быть широким, инклюзивным и не сведенным до небольшой состоятельной части граждан. Более того, большой размер избирательного залога может иметь дискриминационное значение для новых политических партий, так как они зачастую находятся в менее выгодных экономических условиях, чем состоявшиеся партии, - считают разработчики поправок.

Кроме того, Жанар Акаев и Исхак Масалиев занялись подготовкой законопроекта, согласно которому кыргызстанцы смогут голосовать не за партии, а за персоналии.

- Мы предлагаем наряду с голосованием за ту или иную партию, предоставить возможность избирателям отдать свои голоса за конкретных кандидатов пофамильно. ЦИК и большинство партийных лидеров будут против однозначно. Это невыгодно для правящих партий. Такое голосование может сделать из лидера непопулярного персонажа. В Конституции написано, что депутат Жогорку Кенеша избирается, там не пишется, что избирается партийный список, - заявил Масалиев СМИ.

По словам Масалиева, эту инициативу планировалось предложить еще в мае этого года, но случилась задержка технического характера.

Предвыборные страсти

Пока одни политики пытаются изменить выборное законодательство, другие активно готовятся к плебесциту.

Экс–депутат ЖК, а ныне политический активист Ширин Айтматова, например, общается с электоратом через видеосервис YouTube. Ранее она разместила на своем канале ролик, в котором заявила, что большинство проблем страны связано с парламентом. Там же она объявила о создании народного движения "Умут–2020" для разоблачения воров и коррупционеров, депутатов, использующих мандат в личных интересах и для выдвижения альтернативных путей развития страны. Она призвала кыргызстанцев вступить в это движение.

На днях Айтматова опубликовала новое видео, касающееся действующего депутата ЖК от фракции "Кыргызстан" Канатбека Исаева. В нем политактивистка напомнила о продаже библиотеки в городе Токмаке, из–за которой против Исаева в свое время возбудили уголовное дело.

Видео посвящено токмакчанке Сабире Турусбековой, которая боролась за сохранение первой токмакской избы–читальни. Женщина возглавляла отдел культуры мэрии Токмака и, борясь за библиотеку, столкнулась с давлением властей. Против нее возбудили уголовное дело. По словам Айтматовой, после этого Турусбекова пережила два инсульта и умерла.

В видеоролике Айтматовой в адрес Исаева звучат обвинения в культурном геноциде и фактически в смерти токмакчанки Сабиры Турусбековой.

Канат Исаев намерен подать в суд на Ширин Айтматову и членов движения "Умут–2020" за ложь и клевету. По словам депутата, озвученная в видеоролике информация не соответствует действительности.

- Решение о передаче здания муниципальной библиотеки в Токмаке Кенжекараеву принимал городской кенеш еще до моего избрания на должность. К тому же не соответствует действительности информация о том, что здание являлось памятником архитектуры. Из списка культурно–исторических объектов оно было исключено, - заявил журналистам Канат Исаев.

Непонятно, к чему приведут эти разбирательства между Айтматовой и Исаевым. Однако в целом они пойдут на пользу обоим политикам, поскольку помогут им оставаться в центре внимания прессы.

Между тем другие парламентарии пытаются привлечь к себе внимание простого народа, демонстрируя заботу о нем. Правда, только на словах - время традиционной предвыборной "раздачи слонов" в борьбе за голоса еще впереди. Бакыт Торобаев, например, заявил, что правительство должно "уделять внимание профилактике различных заболеваний".

В частности, парламентарий выразил обеспокоенность психологическим состоянием жителей нашей страны.

- Известно, что 25 процентов населения страдают от депрессии из–за социальных проблем. Это новая болезнь для нас, но такие данные должны стать звонком для правительства и премьер–министра, что необходимо обратить внимание на эту проблему, - считает Торобаев.

Атамекеновец Алмамбет Шыкмаматов к выборам готовится по–своему. Он, очевидно, считает, что для успеха в этом предприятии необходимо обязательно демонстрировать лояльность к действующей власти. Поэтому он неожиданно вступился за родного брата президента и бывшего спикера Асылбека Жээнбекова. Сторонник Алмазбека Атамбаева, член СДПК Темирлан Султанбеков, обвинил последнего в нарушении регламента при ратификации кредитного соглашения между правительством Кыргызстана в лице Министерства финансов и Экспортно–импортным банком Китая для реализации проекта "Модернизация тепловой электроцентрали города Бишкека". Напомним, Султанбеков утверждает, что со стороны Асылбека Жээнбекова были допущены халатность и злоупотребление должностным положением в бытность спикером.

Шыкмаматов назвал наезды на Жээнбекова–младшего абсурдными.

- Торага - всего лишь модератор собрания, решения принимает депутатский корпус путем голосования. Я не защищаю кого–то, просто давайте будем объективны ко всем, а не выборочно, - призвал нардеп.

Клуб бывших премьеров

Насколько опасно сегодня быть в Кыргызстане бывшими премьер–министрами, не понаслышке знают Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Обоих судят за коррупцию при модернизации бишкекской ТЭЦ. Тот и другой больше года находятся в СИЗО ГКНБ. И вот в среду выяснилось, что вопросы у правоохранителей могут возникнуть к еще одному бывшему главе правительства - Джоомарту Оторбаеву, в связи с разбирательствами вокруг отеля "Ак–Кеме".

Адвокат Кайрат Загибаев, поддерживающий первых владельцев отеля - малазийских инвесторов и Руслана Сарымсакова, дал пресс–конференцию, где заявил, что начато досудебное производство по делу о выплате правительством Джоомарта Оторбаева 11 миллионов долларов компании "Систем Мюхендеслик" в рамках разбирательств, связанных с отелем "Ак–Кеме".

По словам юриста, в 2014 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) постановил взыскать с правительства Кыргызстана 11,4 миллиона долларов. И кабмин во главе с Джоомартом Оторбаевым перечислил эти деньги, хотя не имел на это законных оснований.

- Считаю, что это был вывод бюджетных денег в пользу людей, против которых возбуждены уголовные дела. Кыргызстан не заключал соглашения с МЦУИС о сотрудничестве, его не ратифицировал Жогорку Кенеш. Поэтому мы не должны были выполнять его решение. Но правительство перечислило эти деньги, причем сделало это без согласия Жогорку Кенеша, - заявил Загибаев.

Первые владельцы отеля - малазийские инвесторы и Руслан Сарымсаков - обратились в прокуратуру и Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. В конце августа отдел ГСБЭП по Бишкеку начал по их заявлению досудебное производство.

Адвокат считает, что необходимо проверить законность решения Оторбаева по этому вопросу и привлечь его к ответственности.

Отметим, в начале 90–х Турция предоставила Кыргызстану кредит для развития коммерческих проектов. На строительство "Ак–Кеме" выделялось 8,7 миллиона долларов. Данный проект реализовывался ЗАО "Ак–Кеме" и турецкой компанией "Систем Мюхендеслик Иншаат ве Тижарет А. Ш.". Через несколько лет отель оказался на грани банкротства, и вторую долю компании выкупила турецкая сторона, став таким образом единственным владельцем. Кыргызские совладельцы называли это рейдерским захватом, осуществленным при поддержке окружения Акаева.

В 2005 году, после мартовской революции, отель перешел снова к кыргызской стороне. Но выяснилось, что под управлением турецких бизнесменов отель несколько лет не выплачивал налоги и имеет крупную задолженность перед государством.

Тогда владельцев турецкой компании объявили в международный розыск.

Несмотря на задолженность в Кыргызстане, в 2009 году они подали в международный суд с требованием вернуть вложенные в отель средства, и выиграли его. В 2012 году для погашения долга перед турецкой компанией Международный центр по урегулированию инвестиционных споров арестовал акции Centerra Gold Inc, принадлежавшие государству. Тогда правительство Оторбаева за счет бюджета выплатило 11 миллионов долларов.

Автор: Анвар Ажиев