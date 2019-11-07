И вновь в ходу лук с чесноком

Каждый год с октября отмечается постепенный подъем заболеваемости ОРВИ.

По данным ежегодного лабораторного мониторинга, в октябре, ноябре циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС–вирусы). Лабораторного подтверждения случаев гриппа не установлено. В эпидемический процесс в основном вовлекаются преимущественно дети до 14–летнего возраста, составляя 68 процентов из всех заболевших. Рост заболеваемости для нашей республики характерен начиная с декабря с пиком заболеваемости в конце января и феврале.

Ежегодно Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, какими видами гриппа будет обусловлен эпидемический сезон. На 2019/20гг. для стран Северного полушария актуальными признаны следующие штаммы вирусов гриппа, которые и вошли в состав противогриппозных вакцин:

вирус, подобный A Brisbane (H1N1);

A Kansas (H3N2) - подобный вирус;

вирус типа B / Colorado Victoria.

Для усиления профилактических мероприятий и стабилизации заболеваемости среди населения Министерством здравоохранения закуплено более 150000 доз противогриппозной вакцины "Гриппол плюс". Вакцина предназначена для групп риска (медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, дети детских домов, школ интернатов, беременные и т.д.), в данное время во всех районах, городах в центрах семейной медицины лицам, относящимся к группам риска, бесплатно проводится вакцинация.

Кроме того, всем желающим получить профилактическую вакцину против гриппа проводится вакцинация в ЦСМ № 8, 6 г. Бишкека и в частных медицинских центрах на платной основе, цена от 600 до 650 сомов.

Что нужно делать, чтобы не заболеть? Профилактика против гриппа - сбалансированное питание, то есть витамины, минералы и другие полезные вещества дадут силы вашему организму противостоять опасной инфекции (цитрусовые, яблоки, шиповник, лук, чеснок). Обильное питье полезно как при самом гриппе, так и в качестве профилактики - с его помощью токсины из организма выводятся гораздо быстрее: травяные чаи, отвар шиповника, чай с малиной и медом. Чаще проветривайте помещение - гриппу "по вкусу" теплый, сухой воздух.

Регулярное промывание носа, создает защитный барьер на вашей слизистой, через которую в организм может проникнуть вирус гриппа. Смазывайте слизистую носа перед выходом на улицу оксолиновой мазью или вазелином - это также задержит инфекцию.

Мойте руки до и после еды, а особенно после посещения общественных мест. Хорошая профилактика против гриппа - спорт. Физическая нагрузка улучшает кровообращение, организм насыщается кислородом, и создается все больше иммунных клеток.

Автор: Нина Ничипорова