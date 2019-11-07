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Пьяный водитель КамАЗа заехал на детскую площадку. Ответ УОБДД

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- Екатерина Улитина
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Пьяный водитель заехал на детскую площадку и врезался в столб, повредив линии электропередач. Информацию подтвердили в пресс-службе УОБДД по Чуйской области

Пресс-служба УОБДД по Чуйской области в ответ на жалобу читателей в рубрике "Народные новости" сообщает:

1 ноября в отношении водителя, совершившего ДТП был составлен протокол о нарушении правил дорожного движения. Результаты экспертизы показали, что мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на препятствие (столб). На место выехали сотрудники УОБДД, составившие схему ДТП, факт зарегистрирован в ЕРПП.

Кроме того, виновник ДТП оплатил материальный ущерб РЭС Московского района связанный с обрывом линий электропередач.


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URL: https://www.vb.kg/383059
Теги:
дети, ДТП, Чуйская область, Кыргызстан, авария
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