Пьяный водитель КамАЗа заехал на детскую площадку. Ответ УОБДД

Пьяный водитель заехал на детскую площадку и врезался в столб, повредив линии электропередач. Информацию подтвердили в пресс-службе УОБДД по Чуйской области

Пресс-служба УОБДД по Чуйской области в ответ на жалобу читателей в рубрике "Народные новости" сообщает:

1 ноября в отношении водителя, совершившего ДТП был составлен протокол о нарушении правил дорожного движения. Результаты экспертизы показали, что мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на препятствие (столб). На место выехали сотрудники УОБДД, составившие схему ДТП, факт зарегистрирован в ЕРПП.

Кроме того, виновник ДТП оплатил материальный ущерб РЭС Московского района связанный с обрывом линий электропередач.