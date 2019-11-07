Страйкболисты Кыргызстана закрыли очередной игровой сезон (фото)

Местом проведения последней в этом году большой игры стал полигон, расположенный на территории бывшего пионерского лагеря имени Дубинина и детского лагеря "Строитель".

Участие в страйкбольном сражении приняли больше 80 человек – представители 13 команд, входящих в Федерацию военно-тактических игр Кыргызстана (ФВТИ), а также игроки одиночки. Их разделили на две стороны, которые в течение нескольких часов вели ожесточенные бои, выполняли различные задания, чтобы выявить победителя.

По легенде страйкболисты оказываются в будущем 2037 году. Там царит хаос и не утихает бессмысленная и бесконечная война. Участникам же предстоит разыграть финальное сражение – "не за право выжить, а за право погибнуть с оружием в руках".

Отметим, страйкбол (оригинальное зарубежное название - аirsoft - командная игра с военно-спортивным уклоном. Она зародилась в 1970-е в Японии. После Второй мировой войны, бывшей союзнице фашистской Германии запретили иметь вооружённые силы, боевое оружие и проводить военные учения. Японские изобретатели создали пневматические копии настоящего боевого оружия, стреляющие пластиковыми шариками. Это дало возможность японцам легально заниматься военной подготовкой и стало началом зарождения военизированной игры. Она развивалась, набирала популярность, а затем вышла за пределы страны восходящего солнца.

Смысл игры в реализации различных военных сценариев. Например, взять штурмом или же оборонять здание, освободить заложников, сопроводить охраняемое лицо из одной точки в другую и т. д. В выполнении поставленных целей игроки одной команды соревнуются с командой противника.

Вторичной целью является "убить" члена противоборствующей команды. "Убивают" друг друга, используя пневматическое оружие (на сленге страйкболистов "привод"), стреляющее пластиковыми шарами.

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