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Члена молодежного крыла СДПК допросили в ГКНБ и отпустили

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- Екатерина Улитина
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Члена молодежного крыла СДПК  Бактыбека Абдыкеримова допросили сотрудники ГКНБ. После беседы его отпустили.

Член политсовета социал-демократов Кундуз Жолдубаева рассказала VB.KG, что сотрудники ГКНБ подошли к Абдыкеримову когда он обедал в кафе и попросили проехать с ними.

- Во время беседы в ГКНБ его спрашивали о мероприятии в мемориальном комплексе "Ата-Бийит". Мы вчера посетили мемориал, чтобы почтить память жертв политических репрессий. Кроме того, недавно Бактыбек Абдыкеримов летал в Москву, его попросили рассказать об этой поездке. Я не могу сказать, что во время этого разговора полностью соблюдались законодательные требования. Например, не было следователя, - сказала Кундуз Жолдубаева.

После разговора Бактыбека Абдыкеримова отпустили.


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URL: https://www.vb.kg/383061
Теги:
ГКНБ, СДПК, задержание, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева
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