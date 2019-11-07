Члена молодежного крыла СДПК допросили в ГКНБ и отпустили

Члена молодежного крыла СДПК Бактыбека Абдыкеримова допросили сотрудники ГКНБ. После беседы его отпустили.

Член политсовета социал-демократов Кундуз Жолдубаева рассказала VB.KG, что сотрудники ГКНБ подошли к Абдыкеримову когда он обедал в кафе и попросили проехать с ними.

- Во время беседы в ГКНБ его спрашивали о мероприятии в мемориальном комплексе "Ата-Бийит". Мы вчера посетили мемориал, чтобы почтить память жертв политических репрессий. Кроме того, недавно Бактыбек Абдыкеримов летал в Москву, его попросили рассказать об этой поездке. Я не могу сказать, что во время этого разговора полностью соблюдались законодательные требования. Например, не было следователя, - сказала Кундуз Жолдубаева.

После разговора Бактыбека Абдыкеримова отпустили.