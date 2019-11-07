Бить жену запрещается. Мужа - тоже

Чтобы пресечь семейное насилие, необходимо создать отдельную государственную структуру и направить из республиканского бюджета 25 миллионов сомов, считают активисты женского движения.

- С этим предложением мы обратились в правительство и парламент, - рассказывает руководитель ассоциации кризисных центров Толкун Тюлекова. - Сейчас этим официально занимается Министерство труда и социального развития. Но у этого ведомства нет ни специально подготовленных специалистов, ни средств.

Кроме того, органам внутренних дел поручено по фактам семейного насилия выдавать так называемые охранные ордера. Их вручают пачками, счет идет на тысячи. Однако же возбужденных уголовных и административных дел по поводу насильственного причинения вреда меньше не становится.

- В стране действует всего–то 17 кризисных центров, и они в любое время года переполнены, - продолжает Тюлекова. - А вот суды аксакалов созданы почти при каждом айыл окмоту, коих без малого 500. Но уважаемые старейшины села, пользующиеся огромным авторитетом среди сограждан, к сожалению, проблеме семейного насилия не всегда уделяют внимание. Меж тем они могут оказать давление на домашних дебоширов, призвать их к ответственности.

Надеются активистки и на поддержку депутатов Жогорку Кенеша. И уже направили в парламент ряд предложений с просьбами внести поправки в действующие законы о профилактике правонарушений, о насилии и защите и в другие органы. Ведь, по словам Тюлековой, сегодня нет возможности арестовать виновника семейного насилия, его слегка пожурят и отпускают домой. Лишь бы не портить статистику. И это зачастую приводит к более серьезным последствиям.

- Необходимо предусмотреть наказание для чиновников и работников правоохранительных органов, которые не сумели (не захотели) обеспечить надлежащую защиту от семейного насилия, - призывает Тюлекова. - Если те или иные меры будут прописаны в законах, ответственные должностные лица перестанут отмахиваться от неблагополучных семей. Ведь не случайно же в минувшем году было зарегистрировано более 300 уголовных дел по поводу насилия в отношении женщин со стороны мужчин, братьев, сыновей, а подобное тоже случается.

Семейное насилие в стране перестало быть частным делом. Более того, оно все более криминализируется. За последние годы уголовных дел в 2 раза возбуждено больше, а административных - почти в 4 раза! Бороться с этим злом необходимо целенаправленно, комплексно. Для этого, по мнению активисток, и потребовалось создать отдельный уполномоченный координирующий госорган, наделенный соответствующими полномочиями и финансами.