Ученые из КР помогли в прогнозировании землетрясений

Российские и зарубежные ученые на материалах, полученных в ходе исследований в Центральной Азии, смогли выявить предвестников землетрясений. Новая информация, как заявлено, поможет в разработке краткосрочных методов прогнозирования таких стихийных бедствий.

Исследования проводили ученые из Институтов динамики геосфер и космических исследований РАН, Московского физико-технического института и Высшей школы экономики (Россия) в международном сотрудничестве с коллегами из Кыргызско-Российского Славянского университета и Технологического института Карлсруэ (Германия). В рамках совместного проекта коллеги впервые изучили данные спутниковых измерений температуры атмосферы NASA, которые прежде не использовались для изучения и прогнозирования земных толчков.

Это - данные со спутников, полученные во время землетрясений в Кыргызстане в 2007, в Казахстане и Узбекистане в 2013 годах. Специалисты выяснили, что за 4–5 дней до катастрофы в атмосфере начинает расти длина волны внутренних гравитационных волн – колебаний воздушных масс. Она достигает максимальной величины за два дня до землетрясения и резко падает за сутки перед событием.

В итоге сделан вывод: процессы, проходящие внутри планеты, восходящие потоки горячих литосферных газов в земной коре неизбежно влияют на температуру и состояние атмосферы, вызывая колебания воздушных масс, которые становятся предвестниками скорого землетрясения.

Коллективный труд "Об изменениях параметров внутренних гравитационных волн в атмосфере Центральной Азии перед землетрясениями" опубликован в журнале "Доклады Академии наук РФ".