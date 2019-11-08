Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанца задержали в Москве по подозрению в терроризме

123  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гражданину Кыргызстана, заключенному под стражу в связи с обвинениями в подготовке террористического акта на территории Российской Федерации, назначен адвокат. Он уже приступил к ознакомлению с материалами дела.

Об этом проинформировали в посольстве КР в РФ. "По имеющейся информации по уголовному делу, возбужденному по вышеуказанному факту, ведутся соответствующие следственные мероприятия Следственным комитетом РФ", - отметили в дипмиссии.

В Следкоме РФ по Москве подтвердили начало расследования дела в отношении 30-летнего уроженца КР. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч.1 ст.205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Согласно материалам дела, этот молодой человек (в российских СМИ его называют Талантом Онуровым) в сентябре текущего года приехал в Москву с целью совершения террористического акта. На протяжении месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц.

Преступная деятельность подозреваемого была пресечена, как отмечается, "благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления, сотрудников УФСБ РФ по Москве и Московской области и столичной полиции".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383074
Теги:
Россия, терроризм, Кыргызстан, уголовное дело, Арест
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  