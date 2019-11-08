Кыргызстанца задержали в Москве по подозрению в терроризме

Гражданину Кыргызстана, заключенному под стражу в связи с обвинениями в подготовке террористического акта на территории Российской Федерации, назначен адвокат. Он уже приступил к ознакомлению с материалами дела.

Об этом проинформировали в посольстве КР в РФ. "По имеющейся информации по уголовному делу, возбужденному по вышеуказанному факту, ведутся соответствующие следственные мероприятия Следственным комитетом РФ", - отметили в дипмиссии.

В Следкоме РФ по Москве подтвердили начало расследования дела в отношении 30-летнего уроженца КР. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч.1 ст.205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Согласно материалам дела, этот молодой человек (в российских СМИ его называют Талантом Онуровым) в сентябре текущего года приехал в Москву с целью совершения террористического акта. На протяжении месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц.

Преступная деятельность подозреваемого была пресечена, как отмечается, "благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления, сотрудников УФСБ РФ по Москве и Московской области и столичной полиции".