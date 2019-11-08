В правительстве прокомментировали ситуацию в Госипотечной компании

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, подписав протокол о совершенствовании системы жилищного финансирования в Кыргызской Республике, законодательства не нарушил. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Относительно публикации в ряде средств массовой информации о нарушениях в деятельности открытого акционерного общества "Государственная ипотечная компания" отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства сообщает следующее.

В публикациях, помимо различных аспектов текущей деятельности открытого акционерного общества "Государственная ипотечная компания" указывается, что ранее Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал протокол совещания, нарушив тем самым действующее законодательство Кыргызской Республики.

Речь идет о протоколе совещания у Премьер-министра Кыргызской Республики от 18 октября 2019 года "О совершенствовании системы жилищного финансирования в Кыргызской Республике", который подготовлен строго в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Протокольные поручения, прописанные в документе, не могут быть интерпретированы как вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов, так как они носят рекомендательный характер, о чем свидетельствуют надпись - "по согласованию". Таким образом, Премьер-министр Кыргызской Республики, подписав данный протокол, законодательства не нарушил.

Относительно якобы имеющихся нарушений в деятельности открытого акционерного общества "Государственная ипотечная компания" отмечаем, что компания открыта к диалогу с представителями средств массовой информации, ее представители готовы ответить на все интересующие вопросы.