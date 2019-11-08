Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В правительстве прокомментировали ситуацию в Госипотечной компании

149  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, подписав протокол о совершенствовании системы жилищного финансирования в Кыргызской Республике, законодательства не нарушил. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Относительно публикации в ряде средств массовой информации о нарушениях в деятельности открытого акционерного общества "Государственная ипотечная компания" отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства сообщает следующее.

В публикациях, помимо различных аспектов текущей деятельности открытого акционерного общества "Государственная ипотечная компания" указывается, что ранее Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал протокол совещания, нарушив тем самым действующее законодательство Кыргызской Республики.

Речь идет о протоколе совещания у Премьер-министра Кыргызской Республики от 18 октября 2019 года "О совершенствовании системы жилищного финансирования в Кыргызской Республике", который подготовлен строго в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Протокольные поручения, прописанные в документе, не могут быть интерпретированы как вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов, так как они носят рекомендательный характер, о чем свидетельствуют надпись - "по согласованию". Таким образом, Премьер-министр Кыргызской Республики, подписав данный протокол, законодательства не нарушил.

Относительно якобы имеющихся нарушений в деятельности открытого акционерного общества "Государственная ипотечная компания" отмечаем, что компания открыта к диалогу с представителями средств массовой информации, ее представители готовы ответить на все интересующие вопросы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383084
Теги:
ипотека, правительство, строительство, Кыргызстан, доступное жилье, Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  