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Для иностранцев-выпускников вузов РФ упростится вступление в ее гражданство

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- Евгений Денисенко
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Министерство иностранных дел РФ намерено добиваться упрощения порядка получения российского гражданства иностранными студентами, окончившими с отличием российские вузы. Соответствующий законопроект, подготовленный этим ведомством, уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правда, как отмечается, такая преференция коснется не всех таких выпускников, а лишь тех, кто занимался в государственных вузах и на дневной форме обучения. С соответствующими заявлениями вправе будут обратиться люди, имеющие диплом бакалавра, специалиста, магистра с отличием, либо диплом об окончании аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, полученный после ‎1 января 2019 года.

В настоящее время выпускники-иностранцы находятся в России в статусе временно пребывающих. До получения вида на жительство им необходимо еще получить разрешение на временное проживание. Предусматривается, что весь срок приобретения российского гражданства для иностранных выпускников-отличников может сократиться до одного года.

В настоящее время, согласно официальной статистике, в вузах РФ обучается около 16 тысяч юношей и девушек из Кыргызстана, 6,6 тысячи из них - за счет средств федерального бюджета. И многие, согласно информации Союза студентов-кыргызстанцев в России, успешно заявляют о себе и в учебе, ив общественной жизни.


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URL: https://www.vb.kg/383087
Теги:
вуз, Россия, студенты, гражданство, Кыргызстан
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