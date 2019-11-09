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Задержан арендатор кафе "Антошка"

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- ВБ
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Вчера, 8 ноября 2019 года Следственной службой ГУВД г.Бишкек при проведении следственных действий в рамках досудебного производства по статье 261 (нарушение правил пожарной безопасности) УК КР, был задержан арендатор кафе "Антошка" К.А. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, задержанный в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики был водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время продолжается расследование в рамках досудебного производства, назначены все необходимые судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/383091
Теги:
ГУВД, ИВС, задержание, кафе, пожар, Бишкек, Кыргызстан
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