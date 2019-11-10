В России начались гастроли Русского драмтеатра из Кыргызстана

Спектакли, подготовленные артистами Национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова из Кыргызстана, увидят зрители сразу трех российских городов – Челябинска, Кургана и Магнитогорска. Это стало возможным в рамках масштабного проекта "Большие гастроли", реализуемого Федеральным агентством поддержки гастрольной деятельности при Министерстве культуры РФ.

Как рассказали в Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, такая общероссийская программа действует уже шестой год и направлена на формирование общего культурного пространства. Она финансируется Минкультом и позволяет осуществлять взаимообмен театральными коллективами как внутри страны, так и с зарубежными государствами. В нынешнем году в программу включили русские театры из Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

В свою очередь, в рамках "Больших гастролей" в Кыргызстане в сентябре нынешнего года побывала труппа знаменитого и старейшего в РФ Ярославского Академического театра имени Федора Волкова. В программу, подготовленную ярославцами для кыргызстанцев, вошли спектакили, подготовленные как для взрослой, так и для детской аудитории.

Гастроли артистов Национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова начались на Южном Урале. Первыми станут зрителя Магнитогорска. 9 и 10 ноября они, по информации Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, увидят две постановки коллектива: графическую сюиту "Поле" по повести Чингиза Айтматова "Материнское поле"и трагифарс в одном действии "Звериные истории" по пьесе американского драматурга Дона Нигро.