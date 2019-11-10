Кыргызстанец стал участником шоу "Голос"

Кыргызстанец Нуржигит Субанкулов прошел в следующий этап восьмого сезона известного телешоу "Голос". Во время слепого прослушивания к нему повернулся экс-вокалист группы "Браво", певец и композитор, заслуженный артист РФ Валерий Сюткин.

Нуржигит Субанкулов исполнил известный хит Рэя Чарльза и Ренальда Ричарда "I've Got a Woman" ("У меня появилась женщина"). Во время этого номера все члены жюри – Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин - живо реагировали на песню, а Гагарина даже подпевала. Сюткин повернулся, когда не прозвучала еще и половина песни.

"Привет! Откуда ты и как тебя зовут?" – спросил он у исполнителя.

"Меня зовут Нуржигит, город Бишкек, Кыргызстан, 32 года".

"Кыргызстан! - воскликнул Сюткин. – Когда-то это был Фрунзе, помните?" – спросил он, обратившись к членам жюри и говоря о Бишкеке.

"Ну, конечно, незабываемые времена!" – эмоционально ответствовал Шнуров.

"Скажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься? Ты планируешь заниматься музыкой или уже вовсю у тебя идет это?" – снова задал Сюткин вопрос Субанкулову.

"Занимаюсь, как бы пока еще…Ну, скажем, авторскими еще не занялся. Кавер-группа своя, банда, дома, вот".

"Ну поскольку в рок-н-ролле кроме нас с тобой никто не разбирается, - пошутил Сюткин, - во-первых, я благодарю тебя за преданность стилю. Не так много осталось людей, кто ценит эту музыку, потому что она очень естественная. Рок-н-ролл такой классический никого не раздражает никогда, согласись. Поэтому мы будем двигаться с тобой в разных направлениях. Но находить для тебя и то, чтобы голос земли тебе помогал побеждать. Короче говоря, я тебя поздравляю…"

"Мы тебя поздравляем!" – перебила его Полина Гагарина.

"Поздравляем", - выкрикнул, аплодируя, и Шнуров, когда Субанкулов уже направлялся к членам жюри, с которыми потом обменялся рукопожатиями. Навстречу ему вышел Сюткин, также пожал руку и, поприветствовав группу поддержки, добавил: "Отличный парень!".

"Ты теперь в проекте, расслабься, - сказал Нуржигиту уже за кулисами ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев. - Ты очень важный персонаж в нашем проекте, потому что так, как ты исполнял, мало кто работал. Спокойно, с достоинством, по-мужски, чисто, на высоком мировом уровне. Я рад за тебя и поздравляю. Добро пожаловать!"

Рассказывая о себе перед выступлением, Нуржигит сообщил, что по профессии он экономист, но зарабатывает музыкой. А еще любит тюнинговать машины. "Очень сильно любил гонять", пока не попал в ДТП, месяц пришлось сидеть в коляске, но сейчас он "аккуратный водитель". "От себя жду большого старания, чтобы подольше побыть в этом проекте", - поделился Субанкулов.