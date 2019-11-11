Прыжок девушки с 11 этажа. Гибель со знаком вопроса

Девушка, спрыгнувшая 6 ноября с 11–го этажа строящегося дома в Бишкеке, скончалась в больнице спустя три часа, не приходя в сознание.

Инцидент произошел у пересечения улиц Киевской и Тыныстанова на объекте строительной компании "Бай–Таш групп". Погибшая упала с пожарной лестницы на глазах очевидцев, которые пытались остановить ее криками.

- Первыми на место выехали сотрудники патрульной милиции, которые затем вызвали "скорую". Девушка была жива к моменту приезда врачей. Ее госпитализировали, - сказали в пресс–службе ГУВД.

Пострадавшая была доставлена в Бишкекский научно–исследовательский центр травматологии и ортопедии с тяжкими телесными повреждениями и сильной травмой головы.

Изначально появилась информация, что девушка работала на стройке переводчиком. Но позже строительная компания опровергла это сообщение, отметив, что на объект погибшая проникла незаконно.

Сейчас главные вопросы, как она туда попала и зачем? Если для того, чтобы совершить суицид, то это можно было сделать в любой жилой высотке столицы, куда легко войти. А жилой комплекс Bay Tash Tower полностью огорожен и оснащен видеокамерами. К тому же во время падения девушки там находилось много рабочих, объект строится полным ходом. Поэтому забраться кому–то на 11–й этаж незамеченным практически невозможно. Не удалось пока сотрудникам правоохранительных органов установить и личность девушки. Ее приблизительный возраст 20–25 лет.

- Идет расследование по этому делу, сейчас изучаем данные с камер видеонаблюдения, - пояснили корреспонденту "ВБ" в ГУВД Бишкека.

Не исключено, что на стройке погибшая оказалась с помощью одного из работников стройкомпании, а по пожарной лестнице пыталась убежать от какой–то опасности. В любом случае "Вечерка" продолжит следить за расследованием этого странного самоубийства.

За три дня до инцидента на стройке произошло еще одно ЧП, связанное с гибелью девушки 20–25 лет. Ее тело без признаков насильственной смерти было найдено 3 ноября на территории береговой насосной станции ТЭЦ. Милиция сообщила приметы, чтобы установить личность погибшей.

На правой части верхней челюсти имеется неправильно выросший зуб, на левой ноге - браслет из красных нитей с брелоками в виде ладони человека и дерева. На девушке была синяя футболка с надписью I LOVE MOSCOW, черные шорты с красными полосками и надписью SPORTS, белый бюстгальтер, фиолетовые трусы, на ногах белые кроссовки 36–38–го размера. Примерный рост 165 см, худощавое телосложение, черные длинные волосы, круглое лицо.

Всех, кто располагает какими–либо данными о погибшей, а также очевидцев и свидетелей происшедшего просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0(553)–102–387, 0 (703)–222–622, 0 (702)–498–888, 0(772)–847–336 и 102.

Корреспонденту "ВБ" в милиции сообщили, что девушка могла утонуть в быстротоке, судя по одежде, еще в теплое время года. Позже ее тело прибило к насосной станции.