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Летчики авиабазы "Кант" сыграли в футбол с работниками пивзавода

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- Виктор Мурзов
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Команда российской авиационной базы ОДКБ "Кант" приняла участие в соревнованиях, посвященных Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Турниры по футболу и волейболу организовала компания "Абдыш-Ата". Участвовали не профессиональные спортсмены (как известно, команда одноименного футбольного клуба – одна из сильнейших в республике), а работники пивзавода и российские военнослужащие. В Канте на площадках ФК "Абдыш-Ата" состязались семь команд, представляющих цеха предприятия, и сборная авиабазы.

В финал соревнований по футболу вышли авиаторы и работники цеха розлива. Страсти кипели нешуточные, никто не хотел уступать, но играли любители кожаного мяча корректно и демонстрировали при этом красивый футбол. Упорная борьба за победу закончилась со счетом 1:1. При выполнении пенальти точнее оказались пивовары, ставшие победителями турнира. В волейболе первое место завоевали российские военные.

Кстати, длившийся несколько дней турнир начался 4 ноября, когда в России и на ее островке в Кыргызстане (авиабазе "Кант") отмечался один из главных государственных праздников – День народного единства. Так что соревнования, можно сказать, были посвящены сразу двум праздникам.

К слову, российские военнослужащие, выполняющие в Кыргызстане задачи по обеспечению мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, нередко участвуют в соревнованиях, которые проходят в Канте и Бишкеке, а также приглашают кыргызстанцев на авиабазу для участия в различных турнирах.


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URL: https://www.vb.kg/383102
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