В Бишкеке возле западного автовокзала у мужчины силой отняли кошелек

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении грабежа.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 14 октября 2019 года в УВД Первомайского района с письменным заявлением обратился житель столицы А.Б. с просьбой о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 14 октября 2019 года примерно в 00:50 часов возле западного автовокзала в Бишкеке, применив физическую силу, открыто завладели кошельком, внутри находились денежные средства в сумме 4 тысячи 800 сомов и банковская карта, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 201 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками службы криминальной милиции пятого отдела городской милиции УВД Первомайского района задержан подозреваемый Э.С. 1999 года рождения. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.