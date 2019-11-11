Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке возле западного автовокзала у мужчины силой отняли кошелек

184  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении грабежа.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 14 октября 2019 года в УВД Первомайского района с письменным заявлением обратился житель столицы А.Б. с просьбой о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 14 октября 2019 года примерно в 00:50 часов возле западного автовокзала в Бишкеке, применив физическую силу, открыто завладели кошельком, внутри находились денежные средства в сумме 4 тысячи 800 сомов и банковская карта, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 201 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками службы криминальной милиции пятого отдела городской милиции УВД Первомайского района задержан подозреваемый Э.С. 1999 года рождения. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383103
Теги:
грабеж, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, ГУВД, ИВС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  