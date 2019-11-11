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Ссора между работниками Кумтора закончилась убийством

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На прошлой неделе бытовая ссора между работником горного дела и диспетчером обернулась трагедией и смертью сотрудника. Об этом VB.KG сообщили сотрудники предприятия, по ясной причине пожелавшие остаться неназванными.

По их словам, после завершения работы и спуска вспыхнул конфликт между двумя сотрудниками. В итоге работник горного отдела нанес ножевые ранения своему коллеге диспетчеру. От кровопотери и полученных ран тот скончался до приезда в больницу.

- Не исключено, что на момент трагедии один из сотрудников находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако проблема в том, что диспетчер отвечает за контроль процесса работы, направляет других сотрудников. Поэтому, если конфликт случился из-за проблем на работе, необходимо выяснить его природы и провести расследование. Иначе подобные факты могут повториться. Мы бы хотели, чтобы руководство не только провело работу в этом направлении, но и сделало все для предотвращения подобных случаев в будущем. Так как речь идет о достаточно большом коллективе компании, - подчеркнули работники.


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URL: https://www.vb.kg/383104
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, Иссык-Кульская область, убийство, уголовная ответственность, Кыргызстан, Кумтор
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Комментарии
Лука
11.11.2019, 12:14

Заголовок жареный. Не на Кумторе, а после спуска между работниками Кумтора. 

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бишкек
11.11.2019, 12:48

На любом крупном предприятии случаются конфликты. На каждом и любом. Тем более, что 99% персонала мужчины.  Милиция разберётся. Убийство произошло не на территории рудника, может там ещё и сторонние лица завязаны.

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Кыргыз
11.11.2019, 15:18

Лука

Заголовок жареный. Не на Кумторе, а после спуска между работниками Кумтора. 

Походу кумторовские впряглись. Может и не на руднике, но работники - точно. Так что хватит прикрываться. 

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