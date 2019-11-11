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Убийство сотрудника Кумтора. Погибший пнул машину коллеги

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Словесная перепалка, закончившаяся поножовщиной и гибелью сотрудника Кумтора произошла 5 ноября. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По информации, коллеги выпивали спиртные напитки в городе Караколе вне рудника после спуска с высокогорья.

- Между ними вспыхнула ссора. Погибший пнул машину горняка. Тот вышел и нанес ему несколько ножевых ранений. В итоге диспетчер Ч.А. 1985 года рождения был доставлен в больницу, не приходя в сознание. По подозрению в совершении преступления задержан второй сотрудник Кумтора - Т.Т., 1968 года рождения. Он уже признался в содеянном, - пояснили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту идет досудебное разбирательство по статье "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/383107
Теги:
Иссык-Кульская область, убийство, уголовное дело, Кумтор
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Комментарии
Муха
11.11.2019, 14:03

Зажрались кумторовцы!

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